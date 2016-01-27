Эксперт рассказал, от чего зависит принятие нардепами "безвизовой поправки"

09:24, 27 января 2016
Политика
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Принятие поправки об электронном декларировании на сегодняшний день зависит от совокупности общественного и международного давления.

REUTERS

Об этом заявил политический аналитик Андрей Яременко в эфире "5 канала".

"Вопрос, будут ли эти правки внесены ,будут ли они реально проголосованы, законопроект будет проголосован по исправлению ситуации – это зависит, по сути, от двух факторов: от общественного давления и от внешнеполитического давления. Или сумма общественного давления плюс внешнеполитического давления превысит нежелание депутатов сдать своих в правительстве?" – заявил Яременко.

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При этом он считает, что давление общественности должно усиливаться, тогда, возможно, удастся найти какой-то компромиссный вариант.

"Например, проголосуют, но тогда, когда можно будет декларировать тем чиновникам, которые не успели задекларировать, то есть чтобы проскочили раньше те, кто надо", - отметил аналитик.

Как сообщал УНИАН, 4 января стало известно, что в окончательном варианте проекта закона о госбюджете-2016 появилась поправка, согласно которой на год перенесено введение электронного декларирования доходов чиновников.

Электронное декларирование является одним из условий получения Украиной безвизового режима со странами Шенгенского договора.

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