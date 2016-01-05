Стал известен автор скандальной поправки в бюджет, ставящей под угрозу безвизовый режим с ЕС

Об этом на своей странице в Facebook написал член Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Виктор Чумак.

"Автором поправки в бюджет, о которой я писал вчера, по информации многих источников, является Андрей Деркач. Те же источники утверждают, что голосование в комитете состоялось", - подчеркнул он.

Автором поправки в бюджет, о которой я писал вчера по информации многих источников является Андрей Деркач. Те же источники утверждают, что голосование в комитете состоялось. И все таки у меня остается вопрос: зачем? Опубликовано Виктором Чумаком5 января 2016 г.

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Стоит отметить, что Деркач - народный депутат, заместитель председателя депутатской группы "Воля народа". После смерти Игоря Еремеева стал исполняющим обязанности председателя депутатской группы "Воля народа".

В свою очередь журналист Ольга Василевская выложила в Facebook переписку с Деркачем. Последний уверяет, что внес поправку не он, а внефракционный нардеп Мысик.

Напомним, 4 января министр юстиции Павел Петренко на своей странице в Facebook написал, что Кабинет министров разработал и в ближайшее время внесет в парламент поправки в закон о госбюджете относительно пункта, который откладывает запуск системы электронного декларирования до 1 января 2017 года.

Кроме того, по словам министра, правительство будет требовать провести расследование, чтобы выявить, каким образом данная правка появилась в финальном тексте госбюджета.

Ранее Чумак заявлял, что именно электронное декларирование, а не физическое начало работы НАПК, является главным обязательством Украины перед Евросоюзом в части получения безвизового режима.

"В принятом законе о бюджете появился пункт, о котором никто не слышал в зале, не уверен, что слышали о нем и на заседании комитета, но это проверим по стенограмме. Этот же пункт откладывает на год начало действия новой системы финансового контроля, которая предусмотрена законом о предотвращении коррупции и вводится в действие решением НАПК", - подчеркивал он.