Криль: премьер должен работать - это касается и Януковича, и Тимошенко

Народный депутат Украины, председатель политической партии «Единый Центр» Игорь КРИЛЬ сожалеет, что страна в последнее время живет одними выборами.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в Симферополе, в ходе конференции крымской организации «Единого Центра», И.КРИЛЬ заявил: «Мы живем только выборами, у нас ничего больше в государстве нет! Только выборы. Одни закончились – другие начинаются». Депутат отметил, что, возможно, это и правильно с политологической точки зрения, однако неправильно с точки зрения людей, которые «занимаются работой». "Люди, которые занимаются работой, должны работать", - подчеркнул И.КРИЛЬ, добавив, что это относится и к премьер-министру Украины. «Психология выборов не должна присутствовать во власти. Если мы избрали премьер-министра, он должен работать, трудиться над решением тех вопросов, которые предусматривает его должность. Всё! - подчеркнул И.КРИЛЬ. - Но если премьер-министр - кандидат в Президенты, тогда у него выборы (на уме – УНИАН)». Депутат отметил, что это касается как Виктора ЯНУКОВИЧА в его бытность премьером, так и сегодняшнего премьера ЮлиюТИМОШЕНКО.

И.КРИЛЬ также заявил, что его уже «достал» дележ украинцев, который устраивают политики: «К сожалению, нас делят, делят политики, и этот дележ, честно говоря, достал меня, как человека достал». «Меня достало это как народного депутата Украины, я не могу свои функции нормально выполнять как народного депутата», - заявил И.КРИЛЬ, говоря о ситуации в украинском парламенте, где депутаты часто блокируют трибуну.