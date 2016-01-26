В БПП объяснили, почему считают "политически не разумным" голосование за изменения в Конституцию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сказал в комментарии журналистам.

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Он подчеркнул, что необходимые 300 голосов для принятия изменений в Конституцию в части децентрализации в парламенте есть. Но решение не будет приниматься, пока РФ не выполнит свои обязательства в отношении Донбасса.

"Я вам скажу откровенно, голоса для изменений в Конституцию в вопросе децентрализации есть, но принимать это решение без достаточных предварительных шагов агрессора и местных сепаратистов является политически не разумным", - подчеркнул Луценко.

Он добавил: "Пусть никто не говорит, что мы просто не имеем голосов и оттягиваем вопрос. Нет. Сначала Путин должен выполнить главное наше требование — восстановить контроль над границей и сложить оружие сепаратистами и только после этого мы можем рассматривать вопросы, которые должна выполнить украинская сторона".

Как сообщал УНИАН, 31 августа 2015 года Верховная Рада приняла в первом чтении изменения к Конституции в части децентрализации.

Согласно регламенту ВР, парламент принимает соответствующий законопроект в первом чтении как минимум 226 голосами. На следующей сессии для окончательного принятия закона о внесении изменений в Конституцию необходимо не менее 300 голосов народных депутатов.

9 декабря в Комитете ВР по вопросам правовой политики и правосудия отметили, что в случае, если до конца текущей сессии (2 февраля) конституционный законопроект о децентрализации не будет рассмотрен, то он будет считаться отклоненным.

В то же время 19 января 2016 г. в Конституционный Суд поступило представление 51 народного депутата (преимущественно из фракций "БПП" и "Народный фронт") относительно официального толкования положения статьи 155 Конституции "на следующей очередной сессии Верховной Рады Украины" в контексте принятия изменений в Основной Закон в части децентрализации.

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Депутаты просили КС разъяснить: речь идет о следующей по номеру сессии парламента или же "имеется в виду любая другая следующая сессия Верховной Рады".

23 января президент Украины Петр Порошенко заявил, что в Верховной Раде есть 300 голосов для принятия изменений Конституции насчет децентрализации, и они могут быть приняты на следующей сессии парламента в первом полугодии 2016 года.