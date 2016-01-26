В "Самопомочи" предлагают отменить принятие в первом чтении изменений в Конституцию по децентрализации

Соответствующий проект постановления №3805 она внесла в ВР 22 января.

Документом предлагается установить срок подачи предложений и поправок к законопроекту – один месяц со дня вступления в силу постановления в случае его принятия, а срок обработки комитетами ВР по вопросам правовой политики и правосудия, по вопросам регламента, по вопросам бюджета, по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, по вопросам европейской интеграции – один месяц со дня окончания срока подачи предложений и поправок к законопроекту.

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Комитету по вопросам правовой политики и правосудия предложено поручить организовать предоставление депутатам заключения комитета вместе с подготовленной сравнительной таблицей законопроекта и другие необходимые документы не позднее чем за 7 дней до дня рассмотрения этого законопроекта на пленарном заседании Рады.

В свою очередь, рассмотрение законопроекта о внесении изменений в Конституцию относительно децентрализации (№2217а) на пленарном заседании ВР предлагается провести безотлагательно после завершения срока для ознакомления народными депутатами с заключением комитета по вопросам правовой политики и правосудия.

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