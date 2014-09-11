В Минобороны опровергли информацию о закупке некачественных военно-полевых костюмов

В Минобороны рассказали о новых военно-полевых костюмах, которые шьют в Киеве и Одессе.

"Обращаю ваше внимание на то, что новых полевых костюмов в армию уже поставлено почти 40 тысяч. Они изготавливаются из ткани, которая производится в Украине. Артикул этой ткани «2701», это означает: 53% - хлопок, 47% - полиэстер, который имеет свойство частично защищать от влаги", - сообщил начальник финансово-экономического управления Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Министерства обороны Украины полковник Александр Инжиевский, отвечая на вопрос представителей СМИ относительно появления в Интернете сообщений о военных костюмах низкого качества.

По словам офицера, фото костюма, которые обнародованы в Интернете, к сожалению, низкого качества, поэтому пока невозможно точно исследовать откуда он взялся и в каких условиях его жгли.

"Да, он похож на тот костюм, который мы шьем и поставляем военнослужащим. У нас также есть определенная информация, что на рынке Украины появились некачественные костюмы, похожие по образцу на наши. Но наш полевой военный костюм - это абсолютно новая разработка, он был введен в действие два месяца назад. Шьется в Киеве и Одессе. Вы могли видеть новую полевую форму военнослужащих 24 августа на Параде войск. В нее был одет сводный батальон. В зимнем варианте такой же внешний материал, только он утеплен изнутри", - рассказал полковник Александр Инжиевский.

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Офицер сообщил, что военные представительства контролируют процесс изготовления полевой формы одежды от раскроя ткани до приема готовой продукции. Это происходит не на складе, не на базе, а непосредственно на производстве.

Полковник Александр Инжиевский обратился к представителям СМИ: если есть конкретные факты появления костюмов низкого качества, предоставить их, чтобы по каждому из них исследовать и разобраться.

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Начальник Управления прессы и информации Министерства обороны Украины подполковник Богдан Сеник добавил, что костюмы, которые поставляет Минобороны военнослужащим Вооруженных Сил Украины, предварительно проходили испытания в определенных подразделениях. И военные сами предоставляли оценку качества и удобства этих костюмов в разных ситуациях.

"Если называть вещи своими именами, есть, конечно, и попытки различных псевдопроизводителей, и определенные политические инсинуации в духе информационно-психологических кампаний, которые сейчас имеют место", - отметил подполковник Богдан Сеник и еще раз призвал СМИ проверять информацию из официальных источников.