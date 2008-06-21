Минрегионстрой назвал основные недостатки АТУ и АТО

Министерство регионального развития и строительства Украины разработало проект Концепции административно-территориальной реформы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

Как указывается в сообщении, проект документа был разработан во исполнение Концепции государственной региональной политики и с целью оптимизации административно-территориального устройства Украины и создания на этой основе эффективной и ответственной публичной власти на всех уровнях.

Концепция определяет принципы организации административно-территориального устройства в Украине; типологию административно-территориальных единиц и требования к их созданию; базовые полномочия органов власти на уровнях административно-территориальных единиц; принципы и этапы административно-территориальной реформы.

К основным проблемам современного административно-территориального устройства (АТУ) разработчики проекта Концепции относят неупорядоченность структуры АТУ, неурегулированность статуса ряда существующих административно-территориальных единиц (АТЕ), отсутствие единой системы и порядка отнесения их к соответствующей категории, институционную недостаточность АТЕ районного уровня, избыточную дифференциацию по количеству населения, площади между АТЕ одного уровня, несоответствие статуса многих АТЕ их кадровому, ресурсному и организационному потенциалу, несоответствие АТУ рекомендациям Европейского союза, нерациональное разграничение между отдельными АТЕ.

Согласно Концепции, систему АТУ Украины составляют АР Крым, области, районы, города, районы в городах, поселки и села. На их основе образуются АТЕ трех уровней: общины, районы, регионы. Общины определяются как базовый уровень АТУ. Район является субрегиональным уровнем АТУ, а регион - региональным уровнем.

Документ регламентирует, что при принятии решения по образованию АТЕ следует принимать во внимание такие требования: полная и исключительная компетенция органов публичной власти одного уровня; территория АТЕ является неразрывной, в ее границах не может быть других АТЕ того же уровня, не может быть анклавов и эксклавов; невысокий уровень ротационности местных бюджетов; стойкость к политическим, демографическим, экономическим вызовам, отсутствие внутренних факторов собственной дезорганизации и др.

По словам министра регионального развития и строительства Василия КУЙБИДЫ, при проведении административно-территориальной реформы не будут меняться границы областей, также не предусматривается разрывать существующие сельские советы.