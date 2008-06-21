В гости к Ющенко приедет президент Латвии

В среду, 25 июня, по приглашению Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Украину прибудет с государственным визитом Президент Латвии Валдис ЗАТЛЕРС.

Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, основные результаты визита ожидаются в энергетической сфере – в контексте развития инициативы Президента Украины по гарантированию энергетической безопасности Украины и Европы, обеспечению поставок и транспортировке энергоносителей.

Президенты будут определять пути ускорения дальнейшего формирования Каспийско-Черноморско-Балтийского энерготранзитного пространства, создания транспортного коридора между Черноморским и Балтийским регионами.

В ходе диалога между президентами двух стран, который будет проходить в течение дня на официальном уровне и в неформальной обстановке, также будут обсуждаться аспекты углубления украинско-латвийского сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах.