Рассмотрение жалобы на содержание Корбана под стражей могут в очередной раз перенести - судья

Рассмотрение апелляционной жалобы защиты члена политического совета партии "Украинское объединение патриотов - УКРОП" Геннадия Корбана на решение Днепровского районного суда столицы о содержании его под стражей могут в очередной раз перенести.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил судья Денис Масенко.

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Судья обратил внимание, что адвокат Александр Мирошник подал в суд дополнение к апелляционной жалобе на 15 листах, которые поступили в коллегию судей непосредственно перед началом сегодняшнего судебного заседания.

"Коллегия судей не имела возможности с ними ознакомиться, а также сторона обвинения не знакома с этими документами", - сказал Масенко.

Кроме того, судья сообщил, что защитники Корбана неоднократно обращали внимание на нарушение условий Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод о несоответствии зала судебных заседаний. В связи с этим суд направлял письмо в Государственную судебную администрацию. "Пока ответа на письмо нет, но по той информации, которую на сегодняшний день коллегия судей имеет, для приведения зала судебных заседаний в соответствие с требованиями конвенции требуется примерно одна неделя", - сказал Масенко.

Прокурор Александр Голинченко высказал мнение, что с целью соблюдения конвенции можно отложить рассмотрение апелляционной жалобы.

Справка УНИАН. Корбан был задержан 31 октября 2015 года в Днепропетровске. В дальнейшем силовики перевезли его в Киев.

Печерский райсуд Киева вынес решение о домашнем аресте Корбана на два месяца - по 31 декабря 2015 года.

В то же время 28 декабря судья Днепровского райсуда столицы Николай Чаус удовлетворил ходатайство прокуратуры о взятии Корбана под стражу сроком на 60 суток.

При этом судья не учел аргументов защитников о том, что Корбану 25 декабря в Институте им. Амосова сделали операцию - двойное стентирование, и он должен находиться в медицинском учреждении под наблюдением врачей.

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Адвокаты подали апелляцию на решение Днепровского райсуда столицы о взятии Корбана под стражу. Рассмотрение апелляции начался 5 января.

15 января Корбана выписали из Института им. Амосова и перевели в следственный изолятор Службы безопасности Украины.

23 января на заседании политсовета партии «УКРОП» председателем политсовета вместо Корбана временно был избран председатель секретариата партии Денис Борисенко.