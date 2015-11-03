Адвокаты требуют освободить Корбана в связи с истечением времени его содержания под стражей

Как передает корреспондент УНИАН, в 8:40 истек срок содержания его под стражей (72 часа).

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За несколько минут до этого Корбана доставили в Новозаводской районный суд Чернигова из городской больницы. По требованию адвокатов, сотрудники СБУ заблокировали один из коридоров возле зала заседаний, и никого туда не пускают. Вместе с ними находится Корбан.

Народный депутат Андрей Денисенко заявляет, что представители СБУ сейчас незаконно удерживают Корбана и грубо нарушают закон.

Как сообщал УНИАН, 31 октября в Днепропетровске прошли обыски в доме лидера УКРОП Корбана и его родителей, а также в доме председателя правления «Фонда обороны страны» Павла Хазана.

Затем Корбана доставили в главное следственное управление Генпрокуратуры в Киеве. Впоследствии стало известно, что Корбан находится в следственном изоляторе СБУ.

Позже в партии УКРОП заявили, что у Корбана случился инфаркт, но 1 ноября следователь Следственного управления ГПУ Николай Макеев утверждал, что ни один врач не подтвердил информацию об инфаркте у Корбана.