Суд в очередной раз перенес рассмотрение жалобы на арест Корбана
11:41, 25 января 2016Политика
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Апелляционный суд Киева на 2 февраля перенес рассмотрение жалобы адвокатов лидера партии "Украинское объединение патриотов - УКРОП" Геннадия Корбана на решение Днепровского районного суда столицы о содержании его под стражей.
Суд над Корбаном снова перенесли / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, 2 февраля заседание суда начнется в 11.00.
Перед этим сторона защиты и сам Корбан выступили против переноса судебного заседания.
"Мы готовы к рассмотрению по существу", - сказал Корбан.
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Лидер «УКРОПа» напомнил о том, что ходатайство прокуратуры об изменении ему меры пресечения рассматривалось в Днепровском райсуде Киева без перерывов на протяжении 30 часов.
В связи с этим Корбан выступил против переноса сегодняшнего заседания.
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