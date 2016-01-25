Суд в очередной раз перенес рассмотрение жалобы на арест Корбана

Как передает корреспондент УНИАН, 2 февраля заседание суда начнется в 11.00.

Перед этим сторона защиты и сам Корбан выступили против переноса судебного заседания.

"Мы готовы к рассмотрению по существу", - сказал Корбан.

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Лидер «УКРОПа» напомнил о том, что ходатайство прокуратуры об изменении ему меры пресечения рассматривалось в Днепровском райсуде Киева без перерывов на протяжении 30 часов.

В связи с этим Корбан выступил против переноса сегодняшнего заседания.