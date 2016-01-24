Премьер выступает за референдум по изменениям в Конституцию

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк выступает за проведение референдума по изменениям в Конституцию.

Об этом он заявил в своем обращении, которое транслировалось на телеканалах.

"Настало время, чтобы украинский народ сказал свое слово, какой должна быть новая украинская Конституция в новой европейской Украине. Никто, кроме народа Украины, не имеет права определять, каким будет Основной Закон", - подчеркнул он.

Глава правительства подчеркнул, что референдум по Конституции и является «прямым народовластием в свободной и демократической стране, за которую мы боролись два года назад на Майдане и сейчас защищаем с оружием в руках».

Читайте такжеПорошенко рассказал, что должно предшествовать изменениям в Конституции в части децентрализации

«Новая Конституция – это новый общественный договор между гражданами и властью, которую они избрали. Договор о распределении прав и ответственности внутри самой власти – между президентом, правительством и парламентом. Договор о взаимоотношениях между центром и регионами. Договор о создании нового честного и справедливого суда, а не переназначение действующего. Договор о четкой геополитической цели Украины – стать членом Европейского Союза и НАТО».

«Убежден, что глава государства исповедует такие же принципы», - подчеркнул Яценюк.