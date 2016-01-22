Лидер партии «Украинское объединение патриотов – УКРОП» Геннадий Корбан назвал условия содержания под стражей тюремными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал после рассмотрения Апелляционным судом Киева жалобы его адвокатов на решение Днепровского районного суда столицы о содержании его под стражей.

"Ну какие могут быть условия содержания... тюремные",- заявил Корбан.

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Говоря о самочувствии, он отметил: "Стараюсь чувствовать себя лучше. Но иногда бывают безусловно какие-то жалобы".

Корбан сказал, что в изоляторе к нему относятся положительно. "Конвой относится уважительно, работники изолятора относятся уважительно. Несмотря ни на что, простые люди, они все понимают, они все знают и все видят", -заявил Корбан.

Как сообщал УНИАН, 15 января Корбана выписали из Института им. Амосова и перевели в следственный изолятор Службы безопасности Украины.