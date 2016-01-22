Корбан о судебном процессе над ним: это преступный сговор прокуроров, судей и заказчиков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Корбан сказал во время рассмотрения Апелляционным судом Киева жалобы его адвокатов на решение Днепровского районного суда столицы о содержании его под стражей.

Лидер "УКРОПа" рассказал, что 24 декабря 2015 года прокуратура его вызывала на медицинскую экспертизу в областной центр в Днепропетровске. Он подтвердил, что лично явился туда на 10:00.

"В 10:00 того же дня туда зашли представители прокуратуры и зачитали мне о том, что они отменяют свое постановление о проведении экспертизы в этом областном центре, государственном, в городе Днепропетровске, и что я должен быть до 17:00 этого дня, 24 декабря, на судебно-медицинской экспертизе в Киеве", - заявил Корбан.

При этом лидер "УКРОПа" утверждает, что в тот момент судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус выносил решение суда о принудительном приводе.

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"И они об этом знали (показывает на сторону обвинения - УНИАН), я хотел пройти экспертизу, и я на нее явился", - сказал Корбан.

Он назвал такие действия прокуратуры цинизмом, так как в условиях домашнего ареста необходимо было заранее согласовывать с районным отделом милиции и Генеральной прокуратурой возможность того, чтобы покинуть место домашнего ареста.

Корбан обратил внимание, что Киев расположен в 500 км от Днепропетровска, и после 10:00 попасть вовремя в Киев до 17:00 проблематично. Лидер "УКРОПа" утверждает, что спросил у прокурора о том, если какой-либо транспорт, чтобы попасть в назначенное время в Киев в условиях домашнего ареста.

"То есть целый ряд абсурдных обстоятельств, которые нарушают всякий здравый смысл... И в этот момент уже некий судья, который судил майдановцев, которого 14 января должны были уволить на Высшем совете юстиции, но его не оказалось в списке... Он окажется в списке обязательно, и мы этого добьемся", - отметил Корбан.

Лидер "УКРОПа" задался вопросом: "если в этих всех обстоятельствах здравый смысл или злой умысел?".

"И злой сговор. Это преступный сговор прокуроров, судьи Чауса и заказчиков этого судебного позора", - заявил Корбан.