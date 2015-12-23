Россия заочно арестовала и объявила Ходорковского в международный розыск

Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Владимир Маркин, передает Би-би-си. "Рассмотрев ходатайство управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета России, суд заочно избрал в отношении Михаила Ходорковского меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении СКР.

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Ранее в отношении него было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в "организации убийства и покушения на убийство двух и более лиц".

11 декабря СКР заочно предъявил Михаилу Ходорковскому обвинение в убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, произошедшем в 1998 году.

Также Ходорковского обвиняют в покушении на убийство Вячеслава Кокошкина, который сопровождал Петухова, и в двух покушениях на бизнесмена Евгения Рыбина, во время одного из которых погиб его охранник.

Михаил Ходорковский был дважды признан российским судом виновным в экономических преступлениях и провел в местах лишения свободы 10 лет. Он отрицает свою вину и называет свое уголовное преследование политически мотивированным.

В 2013 году Ходорковского помиловал президент России Владимир Путин. Бизнесмен уехал сначала в Германию, а потом в Швейцарию. Сейчас он живет в Лондоне. Экс-глава ЮКОСа продолжает критически высказываться о положении дел в России и политике Путина.