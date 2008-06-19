Эксперт: Vanсo не скрывает, что ее партнером является Ахметов

Остановка Президентом решения правительства о расторжении соглашения с компанией Vanсo International Ltd. относительно разработки Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря является ничем иным, как прямым лоббированием интересов бизнесмена Рината АХМЕТОВА.

Об этом, как передает корреспондент УНИАН, заявил журналистам эксперт по международным вопросам, профессор Международного университета «Украина» Василий БАЗИВ. Vanсo, по словам В.Базива, не скрывает, что ее партнером в разработке недр является Р.Ахметов. По мнению эксперта, также нужна парламентская проверка относительно основателей фирмы. “Речь может идти о коррупции на высшем государственном уровне, – сказал В.Базив, – что, в свою очередь, нуждается в надлежащих оценках и выводах, в том числе правовых”.

При этом В.Базив отмечает, что “защита интересов компании, за которой стоит донецкий миллиардер, ведется главой государства сознательно и систематически”. “Чего только стоит тот факт, что главой комиссии по урегулированию спорных вопросов относительно Vanсo была назначена давний соратница Ахметова Раиса БОГАТЫРЕВА (член Партии регионов, секретарь СНБОУ. – УНИАН). Ни о какой объективности при таком подходе и речи не может быть», – считает В.Базив.

Потому, по словам эксперта, решения относительно Vanсo, принятые СНБОУ и Президентом, не могут рассматриваться как такие, которые вытекают из национальных интересов Украины и направлены на защиту этих интересов.

Справка УНИАН. В 2006 году Vanсo International Ltd. выиграла первый открытый конкурс и заключила в октябре в 2007 г. с Кабинетом министров Украины соглашение о разделе продукции (УРП), которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

Vanco International передала все права и обязанности относительно УРП компании Vanco Prykerchenska.

25 апреля этого года Минприроды аннулировало лицензию компании Vanco Prickerchenska Ltd. на пользование недрами.

После этого Vanco начала международную арбитражную процедуру против правительства Украины и заявила, что считает незаконным аннулирование лицензии.

21 мая Кабинет министров Украины на своем заседании принял решение об одностороннем выходе из соглашения с компанией Vanco о разделе продукции.