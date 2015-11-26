Порошенко: когда Минские соглашения не выполняются Россией, санкции должны быть продолжены

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Гааге.

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"У нас были очень положительные переговоры с премьер-министром. Он продемонстрировал, что он является достойным партнером в ЕС", - отметил он.

"Сегодня мы говорили о санкциях и я получил четкое подтверждение, что в условиях, когда "Минск" не имплементируется российской стороной, то санкции будут продолжены", - заявил Петр Порошенко.