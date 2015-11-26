Порошенко: когда Минские соглашения не выполняются Россией, санкции должны быть продолжены
18:05, 26 ноября 2015Политика
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В условиях, когда Минские соглашения не выполняются Россией, санкции должны быть продолжены.
Порошенко заявил, что санкции против РФ будут продолжены / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Гааге.
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"У нас были очень положительные переговоры с премьер-министром. Он продемонстрировал, что он является достойным партнером в ЕС", - отметил он.
"Сегодня мы говорили о санкциях и я получил четкое подтверждение, что в условиях, когда "Минск" не имплементируется российской стороной, то санкции будут продолжены", - заявил Петр Порошенко.
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