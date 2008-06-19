Яценюк сегодня собирается идти к Ющенко и Тимошенко

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК намеревается сегодня обсудить с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и Премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО ситуацию, которая сложилась в парламенте.

Об этом А.Яценюк сообщил сегодня во время брифинга, передает корреспондент УНИАН.

Председатель ВР заверил, что в любом случае завтрашнее пленарное заседание ВР будет открыто. “Обязательно мы завтра будем собираться, если трибуна будет разблокирована, даже если трибуна не будет разблокирована, я сегодня буду разговаривать и с Президентом, и с Премьером по этому поводу”, - сказал он.

А.Яценюк отметил, что если в парламенте есть 226 голосов для принятия решений, то необходимо работать. “Если эти фактические 226 голосов тогда нужно работать над тем, чтобы они появились”, - прибавил он. Председатель ВР отметил, что юридическая сторона вопроса лежит исключительно в плоскости Конституционного Суда Украины. По его словам, если бы не было представления в Конституционный Суд, то это была бы совсем другая ситуация. “Есть представление в Конституционный Суд и объявлять о прекращении коалиции – это не что иное как нарушение закона. Ведь Конституционный Суд может вынести совсем другой вердикт и совсем другое решение”, - отметил он.

А.Яценюк также отметил, что сегодня происходит “инспирированный процесс чрезвычайно быстрого изменения власти”. “Но спокойнее нужно быть”, - сказал он.

Председатель ВР также заверил, что обеспечит проведение внеочередного заседания ВР, если возникнет такая инициатива.

“Если будет необходимость относительно проведения внеочередного заседания, будь-ласка, в соответствии с требованиями временного Регламента - внеочередное заседание – 150 голосов и таким образом за три дня я созову соответствующее внеочередное заседание”, - сказал Председатель ВР. При этом он прибавил, что основное чтобы для этого были необходимы количество голосов. “Основное, чтобы те люди, которые сегодня инициируют эти процессы четко понимали границу своей ответственности, а не только желание занять те или другие кресла”, - прибавил А.Яценюк.