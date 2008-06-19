Довгий: я пришел в милицию не отвечать на вопросы, а ставить их

«Я пришел сюда в первую очередь не отвечать на вопросы, а ставить их, чтобы выяснить причины бездеятельности милиции», - заявил секретарь Киевского городского совета Олесь Довгий перед визитом в Главное следственное управление МВД Украины.

Он удивлен, почему уже больше года не расследуются дела, которые лежат на поверхности. «Все медиа показывали или писали о драке, о ранении одного депутата городского совета и об обливании серной кислотой другого нашего коллеги, - отметил секретарь Киеврады. – И это лишь часть преступлений, которые совершены по отношению к депутатам».

По словам Довгого, он приехал выяснить, почему до сих пор не расставлены точки над «і» в делах покушения на жизнь людей. «Именно я был и являюсь инициатором расследования этих преступлений», - подчеркнул Довгий.