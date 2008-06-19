Ющенко побывает в гитлеровском концлагере на Винничине

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО посетит 19 июня Винницкую область для участия в перезахоронении останков военнопленных, которые погибли в немецком концлагере "Шталаг № 329".

Как сообщает пресс-служба Винницкой облгосадминистрации, во время визита В.ЮЩЕНКО примет участие в мероприятиях по чествованию памяти жертв войны в Украине, посвященных годовщине начала Великой Отечественной войны.

В частности, Президент примет участие в перезахоронении останков военнопленных, а также будет общаться с ветеранами Великой Отечественной войны возле "Мемориала освобождения" в Виннице.

Справка УНИАН. Концлагерь "Шталаг № 329" был создан немецко-фашистскими захватчиками в конце 1941 года в Виннице, на территории, где сейчас расположена военная часть А-2287. По свидетельствам очевидцев, на территории концлагеря в 1941-43 годах происходили массовые захоронения советских военнопленных, большинство из которых умерли от истощения, болезней, холода, голода, значительное количество было расстреляно. Проведенные исследования установили, что на территории концлагеря похоронено около 7,2 тыс. военнопленных.