Россия не будет участвовать в заседаниях ПАСЕ в 2016 году - глава ассамблеи

Об этом говорится в заявлении ПАСЕ.

"Вчера я получила письмо от председателя Совета Федерации и председателя Государственной Думы, которые проинформировали меня о решении Федерального собрания не отправлять верительные грамоты относительно полномочий российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы во время открытия 25 января (зимней) сессии Ассамблеи в 2016 году", - заявила Брассер.

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В этой связи президент ПАСЕ отмечает, что огорчена таким решением.

"Результатом является то, что в соответствии со статьей 25 Устава Совета Европы и в соответствии с правилом 6 правил процедуры Парламентской ассамблеи, делегация Российской Федерации не будет присутствовать на заседаниях для участия в работе Ассамблеи в течение 2016 года, или по крайней мере, до того момента, пока в России не состоятся парламентские выборы", - отметила Брассер.

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