Российская делегация отказалась ехать на зимнюю сессию ПАСЕ - СМИ

Об этом решении РБК сообщили четыре собеседника в Госдуме и Совете Федерации.

Заявление по поводу отношения России к работе ПАСЕ в понедельник, после заседания Совета Думы, сделает председатель Госдумы Сергей Нарышкин.

Решение о неучастии окончательное, и оно было принято руководителями обеих палат парламента при поддержке всех фракций, отмечает источник РБК, близкий к руководству Совфеда.

Читайте такжеРоссии следует готовиться к новым санкциям ПАСЕ - DW

«Дискуссия о российском участии развернулась на пятничном заседании Совбеза. (...) МИД выступил с докладом, в котором представил несколько вариантов, в числе которых варианты не ехать вообще или ехать, но в неполном составе. (...) Мы не хотим ехать в Страсбург, чтобы получить очередные политические шлепки», — говорит собеседник РБК в Госдуме.

Источники не исключают, что если 25 января ассамблея вернет России полномочия, то часть делегации все же появится в Страсбурге в эту сессию, но такой исход маловероятен.

Сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) начнется в Страсбурге через неделю, 25 января.

Читайте такжеУ Путина отказываются ехать на сессию ПАСЕ, если "не будет перспектив отмены санкций"

Ранее УНИАН сообщал, что Парламентская ассамблея Совета Европы может стать первым международным органом, который не сохранит формальные ограничения, введенные против РФ. Достичь такой "фиктивной победы" Российская Федерация может из-за того, что ее делегация просто не явится на заседание.

Напомним, что делегация РФ до сих пор находилась под санкциями ПАСЕ, которые были наложены на нее в апреле 2014 года из-за аннексии Крыма. Согласно соответствующей резолюции, российских депутатов было лишено права голоса в ПАСЕ, а также права быть представленными в ее руководящих органах. С тех пор санкции в отношении российской делегации дважды продлевались, а в соответствующих резолюциях ассамблея призвала Кремль вернуть Крым, прекратить военную агрессию на Донбассе и вывести российские войска с территории Украины.