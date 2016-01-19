В Нидерландах депутаты заподозрили влияние России на референдум по ассоциации Украина-ЕС

Об этом сообщает депутат Кейс Верхувен в Twitter.

"Есть ли в вашем поле зрения какие-либо признаки, что на предстоящий референдум по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС может каким-либо образом, в том числе и финансово, влиять Россия?", - говорится в запросе к внешнеполитического ведомства Нидерландов.

Как отмечает Верхувен, соответствующий запрос депутаты направили из-за статьи в британской газете The Telegraph, в которой со ссылкой на источники сообщается о расследовании США относительно влияния России на европейские партии.

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Ранее сообщалось, что Конгресс США поручил главе Национальной разведки Джеймс Клапперу расследовать финансирование европейских партий со стороны РФ за последние 10 лет.

Исследования вызвано ростом обеспокоенности США в связи с попытками Кремля разрушить единство Евросоюза и НАТО, заблокировать установку американских систем противоракетной обороны в Европе и добиться отмены введенных после аннексии Крыма санкций.

В частности, американская разведка проверит наличие финансирования и "благотворительности" относительно ряда европейских партий от спецслужб РФ. В США предполагают, что Кремль может финансировать попытки внести разногласия в политику Евросоюза, например, продвигая агитацию против размещения систем ПРО и поисков альтернативы российским источникам энергии.

Какие партии проверят, не сообщается, но, скорее всего, в первую очередь это коснется ультраправых организаций.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля 2016 года в Нидерландах состоится консультативный референдум относительно Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. На голосование выносится вопрос: вы «за» или «против» ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС? Референдум был инициирован группой GeenPeil.