СНБО нашел российский след в фейковом видео с угрозами якобы бойцов "Азова" Нидерландам

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СНБО.

В ведомстве обратили внимание, что российские спецслужбы продолжают использовать приемы гибридной войны, направленные против Украины и стран ЕС.

В частности, отмечается, что недавно в сервисе YouTube появилось фальшивое видеосообщение, в котором одетые в военную форму вооруженные люди, которые прячут свои лица под масками и представляются представителями батальона НГУ "Азов", угрожают совершить теракт на территории Нидерландов в случае отказа этой страны от ратификации Соглашения об ассоциации Украины и ЕС.

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"По результатам проверки этого сообщения кибер-подразделениями МВД было подтверждено его российское происхождение и массовое распространение с российских IP-адресов", - отмечается в сообщении.

В СНБО считают это еще одной попыткой использования технологии гибридной войны по дискредитации Украины, блокированию продвижения Украины в Европейский Союз, запугиванию европейцев и прикрытию террористических актов, готовящихся спецслужбами РФ.