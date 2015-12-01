Турчинов связал нападения в Париже с гибридной войной РФ: "Это были не обычные теракты"

Об этом говорится в заявлении секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, обнародованном на сайте СНБО.

Вспоминая о терактах в Париже, Турчинов утверждает, что «это были не обычные теракты. Это была спланированная акция в рамках развязанной против Европы гибридной войны», которую Россия начала, напав на Украину.

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«Россия почти два года отрабатывает на нашей стране методику ведения масштабной гибридной войны. Но, как оказалось, Крым и Восток Украины были для Путина лишь началом. Началом, сломавшим систему коллективной безопасности, разрушившим европейские границы, сменившим в регионе паритет сил. И сейчас гибридная война российского разлива начинает расползаться по Европе», - говорится в заявлении.

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Также Турчинов утверждает, что одним из элементов гибридной войны с Западом являются проплаченные статьи в европейских СМИ о «хороших русских».

«Проплаченные газетные и телевизионные сюжеты о том, как важно дружить с «хорошими русскими» и с грязью об Украине, навязчиво пестрят в европейских СМИ», - отметил секретарь СНБО.

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Однако, считает Турчинов, в Европе еще этого не поняли.

«Информационная экспансия всегда является прелюдией к военной экспансии. Нас научили этому Крым и Донбасс. Научили нас, но не Европу! Скандалы с финансированием Россией праворадикальных политических сил, в частности, что не случайно, в той же Франции (партия «Национальный фронт» Мари Ле Пен получила «кредит» в размере 9 млн евро на партийную деятельность от Первого чешско-российского банка), к сожалению, не уменьшили их рейтинг и влияние...».

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Как сообщал УНИАН, вечером 13 ноября в Париже произошла серия терактов. Неизвестные открыли стрельбу в одном из ресторанов, три взрыва прозвучали в непосредственной близости от стадиона "Стад де Франс", где проходил товарищеский матч футбольных сборных Франции и Германии, на котором присутствовал французский президент Франсуа Олланд.

Кроме того, на рок-концерте в театре "Батаклан" неизвестные захватили заложников. По последним данным, в ходе терактов погибли 130 человек, около 350 ранены.