Ющенко остановил решение Тимошенко о разрыве контракта с Vanco

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом остановил действие распоряжения правительства от 21 мая 2008 года №740-р «О прекращении Соглашения между Кабинетом Министров Украины и компанией «Венко интернешнл лимитед» о распределении углеводородов, которые будут добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря».

Текст указа размещен на официальном сайте главы государства.

В документе напоминается, что данным распоряжением прекращено участие государства Украина в Соглашении между Кабинетом Министров Украины и компанией «Венко интернешнл лимитед» о распределении углеводородов, которые будут добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря, и отменено распоряжение Кабмина от 3 октября 2007 года №828-р «О подписании Соглашения между Кабинетом Министров Украины и компанией «Венко интернешнл лимитед» о распределении углеводородов, которые добываются в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря».

Президент напоминает, что Совет национальной безопасности и обороны Украины констатировал, что в результате принятия данного решения правительства сложилась крайне опасная ситуация, осложняющая освоение углеводородного потенциала украинской части континентального шельфа, создает угрозу энергетической безопасности Украины, существенно ухудшает инвестиционный климат и может привести к значительным финансовым убыткам для Украины, негативно отражается на имидже государства как надежного и предполагаемого партнера. Кроме того, СНБО признала решение правительства о прекращении соглашения с «Венко интернешнл лимитед» не отвечающим национальным интересам Украины и создающим угрозу национальной безопасности Украины в экономической сфере.

Такая позиция Совета национальной безопасности и обороны Украины основывалась на выводах Межведомственной рабочей группы, созданной по решению СНБО.

В частности, по результатам изучения решений и документов по подготовке и проведению открытого конкурса на право заключения соглашения о распределении углеводородов, его подготовке и заключению, переуступке прав и обязанностей по Соглашению между Кабинетом Министров Украины и компанией «Венко Интернешнл лимитед» о распределении углеводородов, которые будут добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря, Межведомственная рабочая группа пришла к выводу, что расторжение Соглашения Кабмином в одностороннем порядке приведет к выдвижению компанией иска против государства Украина в Арбитражный Институт Стокгольмской Торговой Палаты, как это предусмотрено статьей 47 Соглашения (об этом свидетельствует и получение Кабмином письменного требования компании «Венко Прикерченска Лтд» об учреждении процедуры досудебного урегулирования спора, которая предшествует обращению в арбитражный трибунал в соответствии со статьей 47 Соглашения). Рассмотрение в международном арбитраже такого иска позволит истцу требовать согласно статье 49 Соглашения возмещения не только прямых, но всех убытков без любых ограничений. Исходя из того, что Соглашением предусматривается добыча 264 млн. тонн условного топлива, стоимость которого в текущих ценах составляет более 200 млрд. долларов США, убытки инвестора будут достигать по предварительным подсчетам десятков миллиардов гривен, которые Украина в случае проигрыша в арбитраже будет вынуждена оплатить за счет бюджета или заграничной собственности.

В.ЮЩЕНКО также заметил, что принятие правительством решения о расторжении первого из соглашений о распределении углеводородов может привести к «замораживанию» реализации потенциальных инвестиционных проектов на украинском глубоководном шельфе других ведущих иностранных нефтегазовых компаний, что, в свою очередь, повлечет неполучение государственным бюджетом Украины значительных поступлений.

Необходимо также учитывать, что заключение и выполнение Соглашения между Кабинетом Министров Украины и компанией «Венко Интернешнл лимитед» о распределении углеводородов позволяло повысить темпы диверсификации источников снабжения в Украину топливно-энергетических ресурсов. Следствием же прекращения этого Соглашения, по предварительным подсчетам, будет потеря реального источника диверсификации снабжения в Украину углеводородов из-за неполучения более чем 10 млн. тонн углеводородов в год (что практически равняется ежегодному объему импорта нефти в Украину), а это является угрозой национальной безопасности государства в экономической сфере.

В таких обстоятельствах распоряжение Кабмина №740-р делает невозможным реализацию в полном объеме одной из важнейших функций государства, определенной частью первой статьи 17 Конституции Украины, - обеспечение экономической безопасности. Следовательно, это распоряжение Кабинета Министров Украины противоречит части первой статьи 17 Конституции Украины, которая согласно части третьей статьи 8 Основного Закона Украины является нормой прямого действия.

Учитывая это, Президент остановил действие распоряжения Кабинета Министров Украины от 21 мая 2008 года №740-р «О прекращении Соглашения между Кабинетом Министров Украины и компанией «Венко интернешнл лимитед» о распределении углеводородов, которые будут добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря».

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Кроме того, Президент направил в Конституционный Суд Украины представление с просьбой рассмотреть вопрос о соответствии Конституции Украины, а именно ее статье 17, распоряжения Кабмина от 21 мая 2008 года №740-р «О прекращении Соглашения между Кабинетом Министров Украины и компанией «Венко Интернешнл лимитед» о распределении углеводородов, которые будут добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря».

Справка УНИАН. В 2006 году Vanсo International Ltd. выиграла первый открытый конкурс и заключила в октябре 2007 г. с Кабинетом Министров Украины соглашение о разделе продукции (СРП), которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

Vanco International передала все права и обязанности относительно СРП компании Vanco Prykerchenska.

25 апреля этого года Минприроды аннулировало лицензию компании Vanco Prуckerchenska Ltd. на пользование недрами.

После этого Vanco начала международную арбитражную процедуру против правительства Украины и заявила, что считает незаконным аннулирование лицензии.

21 мая Кабинет Министров Украины на своем заседании принял решение об одностороннем выходе из соглашения с компанией Vanco о разделе продукции.