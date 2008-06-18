В БЮТ и НУ-НС слышали, что Янукович ведет переговоры о "ширке"

Представители фракций Блока Юлии Тимошенко и блока “Наша Украина – Народная самооборона” утверждают, что не ведут никаких переговоров с другими политическими силами о формировании новой коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, в интервью журналистам лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО сказал, что слышал о ведении таких переговоров от лидера фракции Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА.

«Но с БЮТ вести переговоры никакого смысла нет. БЮТ создал одну коалицию, стоял у ее истоков, и другой коалиции быть не может», - сказал он.

По словам И.КИРИЛЕНКО, если новая коалиция действительно будет создана, то БЮТ поздравит ее и уйдет работать в оппозицию.

Отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, возможно ли создание новой коалиции в Верховной Раде нынешнего созыва, И.КИРИЛЕНКО сказал: «В нашей действительности все может быть. Но насколько я знаю, наши коллеги по коалиции держатся крепко, потому что там разногласия с Партией регионов еще больше, чем у нас».

В свою очередь, член фракции НУ-НС Роман ЗВАРИЧ отметил, что какие-либо переговоры о создании новой коалиции могут вестись только тогда, когда приняты соответствующие решения и определены уполномоченные представители для участия в переговорном процессе.

«Партия регионов может вести разговоры с отдельными народными депутатами нашей фракции, БЮТ, но я думаю, что я неплохо знаю свою фракцию, и я знаю, кто бы мог клюнуть на некоторые предложения, которые носят откровенно мотивационный характер, поддержать идею создания коалиции между фракцией Партии регионов и НУ-НС», - сказал он.

По мнению Р.ЗВАРИЧА, необходимо, чтобы во фракции НУ-НС как минимум 38 депутатов проголосовали за выход фракции из состава демократической коалиции и за проведение переговоров о новом формате коалиции. Такого количества депутатов, по его убеждению, во фракции НУ-НС нет.

Как сообщал УНИАН, лидер Партии регионов В.ЯНУКОВИЧ неоднократно заявлял, что ПР ведет переговоры о создании широкой коалиции.