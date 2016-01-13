Турчинов: Россия начала гибридную войну против Европы и Турции

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявляет, что Российская Федерация начала гибридную войну не только против Украины, а против Европы и Турции, сообщает пресс-служба СНБО.

Турчинов напомнил, что во время расследования теракта в Стамбуле, в результате которого погибли 10 человек, среди которых, как минимум, 8 граждан Германии, а 15 человек получили тяжелые ранения, спецслужбы Турции задержали трех российских граждан, подозреваемых в причастности к организации этого преступления и связям с ИГИЛ.

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«В последнее время появляется все больше информации относительно активного участия граждан России в деятельности террористической организации ИГИЛ и влияния на ее деятельность российских спецслужб. Кроме того, анализ авиаударов, нанесенных российской авиацией в Сирии, свидетельствует об уничтожении, в первую очередь, не военных баз ИГИЛ, а мирных объектов региональной инфраструктуры: больниц, хлебопекарен, элеваторов, предприятий, жилых зданий», - подчеркнул секретарь СНБО.

Также Турчинов отметил, что авиаудары российской авиации вызвали гуманитарную катастрофу в регионе.

«Постоянная опасность для жизни, невозможность достойного существования приводит к миллионным миграционным волнам, направленным в Турцию и страны Европы. Вследствие этого растет уровень террористической угрозы и социально-экономической дестабилизации в этих странах», - сказал он.

«Именно поэтому можно сделать вывод, что и в 2016 году Россия продолжает проводить гибридную войну не только против Украины, а против ЕС и Турции. Это делается для ослабления позиций этих стран и принуждения их к сотрудничеству с Российской Федерацией на ее условиях «борьбы против терроризма», - добавил секретарь СНБО.