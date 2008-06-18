Портнов выиграл суд у «5-го канала» и передал привет Порошенко

Подольский районный суд города Киева удовлетворил иск народного депутата от БЮТ Андрея ПОРТНОВА к «5-у каналу».

Как сообщили УНИАН в пресс-служба БЮТ, об этом проинформировал адвокат А.ПОРТНОВА Владимир МАКАР.

Он отметил, что «5-й канал» распространил недостоверную и клеветническую информацию о народном депутате А.ПОРТНОВЕ в телевизионной программе «Народный контроль».

Программа выходила в эфир в период представления правительством кандидатуры А.ПОРТНОВА на должность председателя Фонда государственного имущества Украины.

По словам адвоката, суд постановил, что все сведения о народном депутате А.ПОРТНОВЕ не соответствует действительности и являются клеветническими. Суд признал противоправными действия «5-го канала».

Суд также обязал канал принести извинения А.ПОРТНОВУ и опровергнуть неправдивую и клеветническую информацию, которая распространялась в программе «Народный контроль».

В то же время сам А.ПОРТНОВ заявил, что, несмотря на свою победу в суде, снимает судебные требования к «5-у каналу» и его журналистам.

«Я снимаю судебные требования и считаю, что журналисты «5-го канала» должны чувствовать себя спокойно и независимыми от должностных лиц, депутатов и владельцев телеканалов. Своим иском и победой в суде я передаю привет владельцу канала «честных новостей» Петру Алексеевичу ПОРОШЕНКО», - сказал народный депутат.