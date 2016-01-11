Опрос: большинство голландцев против ратификации Соглашения об ассоциации Украины с ЕС

16:52, 11 января 2016
Политика
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Проведенный в Нидерландах новый опрос показал, что большинство граждан страны выступает против ратификации Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

Фото УНИАН

Об этом свидетельствуют опубликованные результаты нового опроса, проведенного нидерландской программой общественного вещания EenVandaag, сообщает украинская редакция "Немецкой волны". Они считаются первым барометром результатов референдума по этому вопросу, назначенному на 6 апреля, сообщает издание POLITICO со ссылкой на местные СМИ.

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Согласно опросу, более 50% нидерландских избирателей "убеждены", что отклонят ратификацию соглашения, в то время как четверть респондентов сказали, что "скорее всего" отклонят соглашение.

Более половина опрошенных заявила, что они безусловно примут участие в голосовании, а еще 17% - "скорее всего" опустят свой бюллетень. Порог явки, при котором референдум будет считаться действительным, составляет 30%.

Референдум назначен в Нидерландах на 6 апреля 2016 года. Правительство Нидерландов, которые сейчас председательствуют в Евросоюзе, уже подписало соглашение, однако еще предстоит провести консультативный референдум - евроскептики Нидерландов ранее собрали необходимое количество голосов для проведения консультативного референдума относительно утверждения соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте пообещал агитировать в поддержку ассоциации между ЕС и Украиной и развенчивать мифы относительно документа. А председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер предупредил нидерландских избирателей об опасности неподдержания на референдуме ратификации соглашения.

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