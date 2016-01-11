Опрос: большинство голландцев против ратификации Соглашения об ассоциации Украины с ЕС

Об этом свидетельствуют опубликованные результаты нового опроса, проведенного нидерландской программой общественного вещания EenVandaag, сообщает украинская редакция "Немецкой волны". Они считаются первым барометром результатов референдума по этому вопросу, назначенному на 6 апреля, сообщает издание POLITICO со ссылкой на местные СМИ.

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Согласно опросу, более 50% нидерландских избирателей "убеждены", что отклонят ратификацию соглашения, в то время как четверть респондентов сказали, что "скорее всего" отклонят соглашение.

Более половина опрошенных заявила, что они безусловно примут участие в голосовании, а еще 17% - "скорее всего" опустят свой бюллетень. Порог явки, при котором референдум будет считаться действительным, составляет 30%.

Референдум назначен в Нидерландах на 6 апреля 2016 года. Правительство Нидерландов, которые сейчас председательствуют в Евросоюзе, уже подписало соглашение, однако еще предстоит провести консультативный референдум - евроскептики Нидерландов ранее собрали необходимое количество голосов для проведения консультативного референдума относительно утверждения соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте пообещал агитировать в поддержку ассоциации между ЕС и Украиной и развенчивать мифы относительно документа. А председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер предупредил нидерландских избирателей об опасности неподдержания на референдуме ратификации соглашения.