В полиции объяснили ситуацию с переаттестацией подозреваемых экс-"беркутовцев"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-секретарь Центра рекрутинга в Национальной полиции Елена Дятлова сегодня на брифинге в Киеве.

«В нашей аттестации эти люди не участвовали», - сказала Дятлова, добавив, что существует несколько процессов переаттестации, которые продолжались в течение двух лет.

В свою очередь советник по вопросам коммуникаций руководителя Нацполиции Денис Казван заметил, что в документах о назначении бывших «беркутовцев», подозреваемых в избиении участников «Автомайдана», в ряды Нацполиции речь шла о внутренней переаттестации, которая проходила согласно регламенту изменения звания.

«Тот приказ был подписан еще 7 ноября, и он был подписан только в день создания Нацполиции. Поэтому произошел классический юридический казус неверной трактовки: переаттестация – это внутренняя процедура, которая всегда присутствовала в органах МВД, происходит каждый год, когда пересматриваются профессиональные знания и есть возможность кого-то повысить или понизить», - объясняет он.

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«Неверная трактовка представителями ГПУ позволила затем медиа подхватить это как переаттестацию, которая происходит сейчас, когда абсолютно все представители личного состава Нацполиции должны пройти переаттестацию», - считает Казван.

«Повышение воинских званий состоялось, но не в рамках той переаттестации, которая происходит сейчас, а в рамках внутренней процедуры, которую тогда осуществил бывший руководитель полиции города Киева господин Терещук», - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, 12 января в ГПУ заявили, что 4 бывшим бойцам спецподразделения МВД «Беркут», которые до сих пор работают в полиции, объявлено о подозрении в применении насилия к участникам «Автомайдана» во время Революции достоинства.

В ведомстве отметили, что в суд внесены ходатайства об отстранении подозреваемых от должностей и применении к ним мер пресечения в виде домашних арестов.

Также в ГПУ заявили, что подозреваемые бывшие «беркутовцы» успешно прошли переаттестацию, а двое из них получили повышение, став командирами отделений.

Позже председатель Нацполиции Хатия Деканоидзе опровергла информацию Генпрокуратуры о прохождении переаттестации четырьмя бывшими сотрудниками "Беркута", которые подозреваются в преступлениях против Майдана.

В свою очередь, представитель ГПУ на брифинге продемонстрировал журналистам приказы о назначении подозреваемых экс-«беркутовцев» в ряды Нацполиции.