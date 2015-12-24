Деканоидзе прокомментировала ситуацию с прохождением "беркутовцами" аттестации в Нацполицию

Об этом заявила глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе, передает "Украинская правда".

"Центральная аттестационная комиссия, а также комиссия Киева и Киевской области являются абсолютно независимыми, и под политическое влияние или влияние Национальной полиции не попадают", - отметила она.

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При этом Деканоидзе отметила, что все комиссии формировались представителями гражданского общества, большинство из которых были участниками революции.

"Я уверена, что члены комиссии не допустят прохождения аттестации тех сотрудников, репутация которых была запятнана, тем более, если они принимали участие в разгоне митингующих на Майдане", - добавила она.

Напомним, ранее активист "Автомайдана" Александр Кравцов заявил, что значительное количество бойцов бывшей третьей роты киевского "Беркута", несмотря на низкие тестовые баллы, успешно прошли собеседование для приема на службу в Национальной полиции.