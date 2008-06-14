МИД Украины одобряет намерение России вложить деньги в Севастополь

Министерство иностранных дел Украины положительно оценивает заявление главы МИД РФ Сергея ЛАВРОВА о намерениях России усилить свое участие в социально-экономическом развитии Севастополя.

Как передает корреспондент УНИАН, вчера в Севастополе заместитель министра иностранных дел Украины Юрий КОСТЕНКО, комментируя заявление С.ЛАВРОВА о том, что Россия в последующем собирается уделять больше внимания своему участию в социально-экономическом развитии Севастополя, сказал: „Это заявление пока еще не материализовалось. Пока нет никаких предложений, но до 2017 года еще много времени, и мы очень хотели бы, чтобы Российская Федерация вкладывала, ну хотя бы возвращала в бюджет города те средства, которые сегодня она задолжала” (за базирование Черноморского флота РФ в Севастополе – УНИАН). Потому что, как прибавил Ю.КОСТЕНКО, „там есть определенный долг. И Пенсионному фонду Украины. То есть не только городу, но и государственной казне. Так что там еще много таких вопросов, какие бы мы хотели, чтобы до 2017 года мы поработали над ними совместно”.

При этом заместитель министра выразил удовольствие по поводу того, что „100 миллионов, которые правительство выделило к 225-й годовщине Севастополя, мы видим, они в реальности теперь уже реализованы”.