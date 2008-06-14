Досрочные парламентские выборы выгоднее всех Януковичу

На данный момент проведение досрочных парламентских выборов наиболее выгодно Партии регионов и ее лидеру Виктору ЯНУКОВИЧУ.

Такое мнение на пресс-конференции в УНИАН высказал политолог, директор политико-правовых программ Центра Разумкова Юрий ЯКИМЕНКО.

По его мнению, знаковыми заявлениями в последнее время стали два: заявление лидера БЮТ, премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО о нецелесообразности проведения досрочных парламентских выборов и заявление представителя Партии регионов Михаила ПАПИЕВА о том, что, наоборот, такие выборы могут стать выходом из политического кризиса.

Политолог сделал вывод, что сейчас Партия регионов очутилась приблизительно в такой же ситуации, как БЮТ накануне последних парламентских выборов, то есть, по его мнению, сегодня в случае проведения выборов ПР имеет шансы получить большее количество голосов и улучшить свое положение в Верховной Раде. Таким образом, по словам Ю.ЯКИМЕНКО, в краткосрочной перспективе Партия регионов по результатам досрочных парламентских выборов может вернуть себе руководящее положение в ВР, а в долгосрочной – с выгодных позиций начать президентскую избирательную кампанию. Политолог подчеркнул, что реальных кандидатов на должность Президента осталось два: Ю.ТИМОШЕНКО и Виктор ЯНУКОВИЧ, причем шансы В.ЯНУКОВИЧА в этой гонке растут.

Ю.ЯКИМЕНКО также отметил, что если подобные тенденции будут оставаться, то действующий Президент может быть “вынесен за скобки” политического процесса. По мнению эксперта, по результатам досрочных парламентских выборов ПР может стать центром формирования коалиции, а пропрезидентские политические силы могут проиграть в этой борьбе.

Отвечая на вопрос журналистов, когда именно могут состояться досрочные парламентские выборы, Ю.ЯКИМЕНКО ответил, что по закону после предварительных досрочных выборов ВР должна работать не менее одного года. Также он отметил, что инициаторы перевыборов, очевидно, дадут возможность правительству поработать еще определенное время, чтобы оно “взяло на себя максимум негатива” и после этого будут пытаться отправить его в отставку. Ю.ЯКИМЕНКО прогнозирует, что в таком случае выборы могут состояться в начале следующего года.