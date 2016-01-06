Совбез ООН проводит экстренное заседание после заявлений КНДР об испытаниях

20:15, 06 января 2016
Политика
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Совет Безопасности ООН собрался на экстренную встречу в связи с объявленным в среду утром КНДР испытанием водородной бомбы.

совет безопасности совбез оон / un.org

С инициативой проведения заседания выступила Япония, с 1 января ставшая непостоянным членом СБ ООН, сообщает Газета.ру.

Организация по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) подтвердила накануне, что сейсмическое событие в КНДР произошло в районе ядерного полигона этой страны.

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По итогам встречи СБ ООН в четверг в Вене пройдет специальное заседание подготовительной комиссии ОДВЗЯИ.

Ранее власти Северной Кореи сообщили о проведении в стране успешного испытания водородной бомбы. Руководство многих стран выразило недовольство случившимся.

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