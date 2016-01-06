США пока не подтверждают испытание водородной бомбы в Северной Корее

Власти США пока не могут подтвердить данные об испытании водородной бомбы, проведенном в КНДР, передает Reuters.

«Сейчас мы не можем подтвердить эти заявления, в то же время мы осуждаем любое нарушение резолюций Совета Безопасности ООН», — сообщил представитель национального совета по безопасности при Белом доме Нед Прайс.

Вашингтон подчеркивает необходимость соблюдения Пхеньяном международных соглашений.

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Ранее власти КНДР официально заявили о проведении успешного испытания водородной бомбы.

В середине декабря 2015 года лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что у Северной Кореи есть технологии, которые позволяют создать водородную бомбу для защиты собственного суверенитета.