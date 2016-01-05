Защита Корбана объявил отвод судьям Апелляционного суда Киева

Защита лидера партии "Украинское объединение патриотов - УКРОП" Геннадия Корбана просит Апелляционный суд Киева удовлетворить ходатайство об отводе судей апелляционного суда Дениса Масенко и Виктора Глиняного, которые рассматривают апелляционную жалобу адвокатов на постановление Днепровского районного суда столицы о содержании Корбана под стражей сроком на 60 суток.

Как передает корреспондент УНИАН, документ зачитал адвокат Александр Мирошник.

"Мы просим объявить отвод судье Денису Масенку", - сказал Мельник.

Адвокат отметил, что просит удовлетворить ходатайство из-за того, что еще до составления защитниками апелляционной жалобы стало известно, что рассматривать ее будет Масенко.

Защитники считают Масенко предвзятым и предполагают, что он может вынести необъективное решение.

Кроме того, адвокат Алексей Шевчук считает, что на судью Масенко может оказываться давление.

Также он огласил заявление об отводе судье Виктора Глиняного, потому что, по словам адвоката, сын Глиняного работает в органах прокуратуры и может быть заинтересованным в отстаивании позиции следователей Генеральной прокуратуры.

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Как сообщал УНИАН, Корбана был задержан 31 октября в Днепропетровске. Впоследствии силовики перевезли его в Киев.

Печерский райсуд Киева вынес решение о домашнем аресте Корбана на два месяца - до 31 декабря 2015 года включительно.

28 декабря судья Днепровского райсуда столицы Николай Чаус удовлетворил ходатайство прокуратуры о взятии Корбана под стражу сроком на 60 суток.

При этом судья не учел аргументов защитников о том, что Корбану 25 декабря в Институте им. Амосова сделали операцию - двойное стентирование, и он должен находиться в медучреждении под наблюдением врачей.

Защита Корбана обжаловал решение Днепровского райсуда в Апелляционном суде Киева.