Судья Днепровского райсуда не был наделен правом определять место содержания Корбана - адвокаты

Об этом адвокаты Корбана Александр Лысак и Алексей Шевчук заявили на пресс-конференции в УНИАН.

"Я хотел бы отметить, что именно следственный судья Чаус в определении об изменении меры пресечения определил место содержания Корбана Геннадия Олеговича - Киевский следственный изолятор, улица Дегтяревская, 13", - сказал Лысак.

При этом он отметил, что суд, который определил именно Киевское СИЗО местом содержания Корбана под стражей, "не был наделен правом определять место пребывания лица".

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"Чем руководствовался следственный судья, определяя место содержания Корбана, мне неизвестно", - сказал Лысак.

В связи с этим адвокат выразил надежду, что Апелляционный суд Киева даст оценку такому решению судьи Чауса.

Лысак напомнил, что Корбан требует лечения, потому что у него проблемы с сердцем.

Вместе с тем адвокат заявил, что официальной информации о реальном месте пребывания Корбана у стороны защиты нет. "Сегодня целое утро развозили запросы по всем учреждениям, куда только можно, чтобы получить информацию до завтрашнего судебного заседания", - сказал Лысак.

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В свою очередь адвокат Шевчук заявил, что "на сегодняшний день нам место нахождения Корбана неизвестно".

По его словам, адвокаты направили соответствующие запросы во все известные им учреждения для того, чтобы самостоятельно выяснить, где находится Корбан.

"Поскольку для дальнейшего хода дела нам нужно получать ответы на запросы, коммуницировать с тем учреждением, где будет находиться Корбан, чтобы понимать и состояние нашего подзащитного, и предоставляется ли ему помощь", - сказал Шевчук.

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Как сообщал УНИАН, 28 декабря судья Днепровского райсуда Киева Чаус удовлетворил ходатайство прокуратуры о взятии Корбана под стражу сроком на 60 суток.

При этом судья не учел, что Корбану 25 декабря в Институте им. Амосова сделали операцию - двойное стентирование, и он должен находиться в медучреждении под наблюдением врачей.