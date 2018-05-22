Год в цифрах

0 голосов отдали народные депутаты Оппозиционного блока за признание России страной-агрессором. Соответствующее заявление Верховной Рады поддержали 271 народный депутат восьмого созыва парламента. Вместе с тем, страной-агрессором Россию считают 71,8% украинцев. Мнение, что конфликт в Украине инспирирован Россией, поддерживают 60% граждан из 8 стран-членов ЕС.

1 российский боевой самолет Су-24 был сбит турецкими ВВС на границе с Сирией. Это стало первым в истории инцидентом, когда армия страны-члена НАТО атаковала и уничтожила российский боевой самолет.

1 новая валюта – китайский юань – была включена в корзину ключевых международных резервных валют, в которую входят доллар США, евро, иена и фунт стерлингов.

2 граждан Украины – режиссер Олег Сенцов и активист Александр Кольченко – были осуждены российским судом на 20 и 10 лет лишения свободы, соответственно. Еще одной украинской узнице Надежде Савченко, которую судят в России, грозит 25 лет тюремного заключения. В конце 2015 года российский суд продлил ее арест до 16 апреля 2016 года. В целом, по информации Министерства иностранных дел Украины, в тюрьмах РФ находятся 11 политзаключенных-граждан Украины.

2 российских военнослужащих из 3 бригады специального назначения Главного разведывательного управления вооруженных сил РФ (войсковая часть № 21208, дислоцируется в Тольятти) – Александр Александров и Евгений Ерофеев - попали в плен в Луганской области и были арестованы украинским судом. В конце 2015 года суд продлил срок содержания их под стражей до 25 февраля 2016 года. Российские спецназовцы могут быть привлечены к уголовной ответственности по ст. 258 Уголовного кодекса Украины («терроризм или участие в террористической организации»).

2 крупнейших футбольных чиновника – президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер и глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини – были отстранены от футбольной деятельности на 8 лет из-за череды коррупционных скандалов.

3 экс-депутата-регионала – Станислав Мельник, Александр Пеклушенко и Михаил Чечетов – покончили жизнь самоубийством. Еще один экс-регионал Олег Калашников был застрелен возле своей квартиры.

3 направления – Каланчак, Чаплинка и Чонгар – были заблокированы активистами в сентябре 2015 года. Так началась блокада админграницы с оккупированным Крымом.

4 смертельных выстрела оборвали жизнь российского оппозиционного политика Бориса Немцова.

5 стран – Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина – рассматривают возможность создания независимого международного трибунала для рассмотрения дела по факту катастрофы самолета Малазийских авиалиний над территорией Украины 17 июля 2014 года и гибели 298 человек. Категорически против создания трибунала выступила Россия.

6 дней понадобилось украинцам, чтобы собрать необходимые 25 000 подписей под первой электронной петицией к президенту Украины после запуска такого вида коммуникации с властью. В этой петиции украинцы попросили главу государства «законодательно утвердить право граждан Украины на защиту».

10 из 16 рекомендаций в сфере борьбы с коррупцией выполнила Украина, говорится в докладе группы государств против коррупции Совета Европы (GRECO).

12 стран – США, Япония, Новая Зеландия, Вьетнам, Канада, Австралия, Малайзия, Перу, Бруней, Сингапур, Чили и Мексика – достигли соглашения по договору о Транстихоокеанском партнерстве (Trans-Pacific Partnership). Это крупнейшее за 20 лет торговое соглашение, которое предусматривает создание зоны свободной торговли (40% мировой торговли) в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

13% украинцев занимались волонтерской деятельностью в течение 2015 года.

17 бывших украинских чиновников из окружения экс-президента Украины Виктора Януковича остаются под санкциями Европейского союза до марта 2016 года.

34 из 422 народных депутатов восьмого созыва Верховной Рады не пропустили за год работы ни одного заседания парламентских комитетов, в которые они входят.

36,2 доллара за баррель составила цена на нефть марки Brent. Это минимальное значение с июля 2004 года.

48 так называемых «гуманитарных конвоев» были незаконно направлены Россией в 2015 году на неподконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской областей.

57 государств, в том числе, Китай, Индия, Россия и Германия, подписали акт о создании Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. США и Япония отказались от участия в этом проекте.

89,9% составил рейтинг одобрения работы президента Российской Федерации Владимира Путина российскими гражданами. При этом, 74% россиян снова выбрали бы его главой государства.

128 журналистов погибли в 2015 году в 31 стране мира, говорится в докладе организации Press Emblem Campaign. Самым опасным регионом для работы прессы остается Ближний Восток.

153 страницы занял доклад польского депутата от партии «Право и Справедливость», который касается преступлений российских солдат и пророссийских боевиков на Востоке Украины. На основании входящих в документ материалов будет подано уведомление в Международный уголовный суд в Гааге.

177 стран проголосовали за избрание Украины непостоянным членом Совета безопасности Организации Объединенных Наций на 2016-2017 годы.

263 народных депутата проголосовали за принятие Государственного бюджета на 2016 год. Бюджет был принят с дефицитом 3,7% ВВП и доходами 595 млрд грн.

242 дня украинские военнослужащие удерживали донецкий аэропорт, но послеожесточенных боев, которые привели к обрушению конструкций зданий терминалов, вынуждены были отойти с позиций.

270 лицам было сообщено о подозрении в преступлениях против Майдана. Из них 43 – высшие должностные лица.

309 народных депутатов Украины проголосовали за продление моратория на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения на 1 год – до 1 января 2017 года.

382 физических лица и 105 юридических лиц попали под украинские санкции, направленные против России.

409,3 км границы с Россией на временно оккупированных территориях Донбасса не контролируются Украиной.

600 украинцев, как минимум, находятся в плену у пророссийских боевиков на востоке Украины.

7 500 военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации находятся на территории Донецкой и Луганской областей.

9 098 человек погибли на востоке Украины с начала боевых действий, 20 732 человека были ранены, говорится в докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

11 117 человек погибли в 2015 году в результате заражения лихорадкой Эбола. Количество зараженных вирусом человек превысило 25 000.

92 446 заявлений на получение земельных участков было подано в Украине от участников АТО и членов семей погибших воинов.

900 300 украинцев выехали в 2015 году в другие страны, сообщают в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев.

1 341 560 вынужденных переселенцев (около 1,1 млн семей из Донбасса и Крыма) были зарегистрированы на подконтрольной Украине территории.

131 330 000 гривен были заблокированы с начала 2015 года Государственной службой финансового мониторинга Украины и Службой безопасности Украины в рамках операции по предупреждению и противодействию финансового терроризма (сепаратизма).

136 900 000 гривен поступило в государственный бюджет от приватизации. Это 0,8% от установленного на 2015 год плана.

40 000 000 000 долларов должен составить общий пакет финансовой помощи, предоставленной Украине в ближайшие годы. В том числе, 17 500 000 000 долларов по программе кредитования экономики со стороны МВФ.

97 000 000 000 долларов и 10 лет стройки может понадобится для капитального обновления фундамента Украины – инфраструктуры, подсчитал УНИАН.

135 200 000 000 гривен должна будет выплатить Украина в 2016 году по своим внешним и внутренним долгам. При этом, объем платежей по внешним долгам составит всего 13 800 000 000 гривен.

Маргарита Андреева