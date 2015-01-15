Более 600 украинцев находятся в плену боевиков – Порошенко

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Президент отметил необходимость активизации усилий ПАСЕ по освобождению украинских заложников, удерживающихся террористами. По словам главы государства, на сегодняшний день более 600 украинских граждан находятся в плену, несмотря на четкие договоренности, которые были достигнуты в Минске", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ сети опубликовали видео, как пленных украинских военных отправляли домой

Стороны также согласились с тем, что минские договоренности нужно безоговорочно и незамедлительно выполнять, так как они признаны всеми сторонами конфликта и являются единственным путем мирного урегулирования ситуации.

Кроме того, Анн Брассер от имени Парламентской Ассамблеи и Совета Европы выразила соболезнования украинскому народу в связи с трагедией под Волновахой.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 25 декабря, по данным СБУ, в плену боевиков на Донбассе оставались 684 человека.

26 декабря в зоне АТО состоялся обмен пленными: террористы освободили 146 украинцев.

Соглашение об обмене пленными было достигнуто на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске 24 декабря.

27 декабря сначала из плена террористов без обменаосвободили трех бойцов 80-й аэромобильной бригады и одного волонтера, а затем - еще четырех пленных: одного военного и трех гражданских.