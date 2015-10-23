ГПСУ в настоящее время не контролирует более 409 км границы с Россией

13:34, 23 октября 2015
Политика
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Государственная пограничная служба Украины на сегодняшний день не контролирует 409,3 км границы с Россией на временно оккупированных территориях Донбасса.

УНИАН

Об этом во время поездки в Харьковскую область сообщил журналистам председатель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Виктор Назаренко.

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"Это 409,3 километра. У нас есть соответствующее задание от президента Украины. Мы создаем группировку сил и средств и планируем выход на линию границы", - сказал Виктор Назаренко.

При этом он отметил, что взятие под контроль указанного участка границы будет возможно тогда, "когда сложатся соответствующие объективные условия".

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