ГПСУ в настоящее время не контролирует более 409 км границы с Россией
13:34, 23 октября 2015Политика
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Государственная пограничная служба Украины на сегодняшний день не контролирует 409,3 км границы с Россией на временно оккупированных территориях Донбасса.
ГПСУ создает группу сил и средств для выхода на линию границы / УНИАН
Об этом во время поездки в Харьковскую область сообщил журналистам председатель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Виктор Назаренко.
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"Это 409,3 километра. У нас есть соответствующее задание от президента Украины. Мы создаем группировку сил и средств и планируем выход на линию границы", - сказал Виктор Назаренко.
При этом он отметил, что взятие под контроль указанного участка границы будет возможно тогда, "когда сложатся соответствующие объективные условия".
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