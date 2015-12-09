В 2015 году волонтерством занимались 13% украинцев - опрос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на пресс-конференции директор фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина.

По ее словам, почти такой же показатель (10%) был зафиксирован в опросе в 2012 году.

«Что интересно, с одной стороны по сравнению с 2012 годом количество тех, кто участвует в волонтерской деятельности, выросло не сильно - с 10% до 13%, с другой стороны, 13% - это больше, чем каждый десятый, это много», - сказала Бекешкина.

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По ее словам, большую активность в волонтерской деятельности показали жители западного региона (14%), центра (13,5%) и Донбасса (19%), меньшую – жители юга (8%) и востока (8%).

«Если на западе большая помощь предоставлялась армии, то на Донбассе большая помощь - переселенцам, тем, кто пострадал от военных действий», - сказала Бекешкина.

По возрасту несколько выше показатели участия в волонтерстве людей до 30 лет (15%).

Вместе с тем по сравнению с 2012 годом сейчас волонтеры тратят больше времени на такую деятельность: три года назад несколько часов в неделю подобной деятельности посвящали лишь около 6% волонтеров, тогда как в этом году ежедневно этой деятельностью занимались около 5% и еще около 23% посвящали этому несколько часов в неделю.

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По данным опроса, чаще всего отказ от участия в волонтерской деятельности объясняют отсутствием свободного времени (31%), необходимостью заниматься делами собственной семьи (28%) и отсутствием желания (19,5%).

Кроме того, в течение 2015 года 41% респондентов оказывали материальную поддержку для осуществления благотворительных акций и поддержки благотворительных организаций. «Это почти вдвое больше, чем было зафиксировано в опросе 2012 года (тогда такую поддержку задекларировали 21%)», - сказала Бекешкина.

Основной формой участия в благотворительности являются пожертвования в благотворительные ящики (64%), чуть менее трети (30%) просто давали деньги людям, которые в этом нуждаются, а 26% перечисляли на благотворительность определенную часть своих доходов.

47% опрошенных в течение этого года оказывали благотворительную денежную или материальную помощь (одежда, еда) людям или общественным организациям, которые решают определенные проблемы. Этот показатель значительно превышает соответствующий показатель, зафиксированный в опросе 2012 года (тогда утвердительный ответ дали 29%).

В случае предоставления благотворительной материальной помощи наивысшими эти показатели являются среди жителей запада (61%) и центра (56%), тогда как на юге, востоке и Донбассе такого рода благотворительность осуществляется значительно реже.

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Кроме того, опрос показал, что суммы предоставленных годовых благотворительных пожертвований являются в основном небольшими.

«Если взять среднюю сумму, которая приходится на одного человека, это 300 гривень», - отметила Бекешкина.

По ее словам, среди причин, по которым люди не оказывали благотворительную помощь, чаще всего указывался их собственное неудовлетворительное материальное положение (40%) и простое нежелание делать подобные пожертвования (вариант «я не считаю себя благотворителем» выбрали 23%).

Опрос был проведен фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службой Центра Разумкова по заказу Украинского форума благотворителей с 14 по 22 ноября во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Всего было опрошено 2009 респондентов. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%.