Пять стран могут создать свой собственный трибунал по крушению Boeing на Донбассе

Как заявила в интервью The New York Times глава МИД Австралии Джули Бишоп, создание трибунала пятью странами, что изначально было одной из альтернатив международному трибуналу в рамках ООН, сейчас находится в процессе обсуждения. По словам Бишоп, главы МИД Украины, Австралии, Бельгии, Малайзии и Нидерландов встретятся 29 сентября в ходе Генассамблеи ООН, где обсудят создание трибунала.

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Бишоп отметила, для учреждения такого суда есть много вариантов, этот вопрос прорабатывает группа юристов в области международного уголовного права. Глава внешнеполитического ведомства Австралии отметила, что сейчас названная группа стран «определилась с приоритетами», и создание международного трибунала - это «следующий шаг».

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По словам Бишоп, создание суда, который не требует утверждения со стороны ООН, возможно в рамках договора между странами, граждане которых погибли в результате крушения самолета. Бишоп подчеркнула, что ближайшей аналогией для такого разбирательства служит суд над виновниками взрыва самолета авиакомпании Pan American рейса PA 103 над шотландским городом Локерби в декабре 1988 года (тогда погибли 270 человек). Суд по этому делу прошел в Нидерландах по шотландским законам в 1999 году, после того как ливийский лидер Муаммар Каддафи согласился выдать подозреваемых.

Ранее УНИАН сообщал, что альтернативой создания трибунала по делу MH17 может стать "гибридный суд", который позволит обойти российское вето и помочь в деле расследования уничтожения малайзийского Boeing.