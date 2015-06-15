Количество зарегистрированных переселенцев в Украине превысило 1,3 миллиона человек

На подконтрольной Украине территории органы социальной защиты на 15 июня зарегистрировали 1,34 млн вынужденных переселенцев, или 1,1 млн семей из Донбасса и Крыма, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

«По состоянию на 15 июня 2015 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, взято на учет 1 341 560 переселенцев, или 1 054 603 семьи, из Донбасса и Крыма», - сказано в сообщении.

Как отмечается, из обратившихся за назначением денежной помощи 401 тыс. семей такая помощь назначена 326 тыс. семей.

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Как сообщал УНИАН, на 18 мая количество переселенцев, зарегистрированных на подконтрольной Украине территории, составляло 1,29 млн человек, или около 1 млн семей.

Согласно сообщению пресс-службы Минсоцполитики, государство выделило около 3,4 млрд грн для выплаты ежемесячной финансовой помощи вынужденным переселенцам из Крыма и Донбасса. Объем выплаченных из государственного бюджета средств, согласно опубликованным 3 июня данным, достиг 1,39 млрд грн.

По данным Минсоцполитики, 60% переселенцев – пенсионеры.