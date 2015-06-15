Количество зарегистрированных переселенцев в Украине превысило 1,3 миллиона человек
Как отмечается, из обратившихся за назначением денежной помощи 401 тыс. семей такая помощь назначена 326 тыс. семей.
На подконтрольной Украине территории органы социальной защиты на 15 июня зарегистрировали 1,34 млн вынужденных переселенцев, или 1,1 млн семей из Донбасса и Крыма, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.
«По состоянию на 15 июня 2015 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, взято на учет 1 341 560 переселенцев, или 1 054 603 семьи, из Донбасса и Крыма», - сказано в сообщении.
Как отмечается, из обратившихся за назначением денежной помощи 401 тыс. семей такая помощь назначена 326 тыс. семей.
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Как сообщал УНИАН, на 18 мая количество переселенцев, зарегистрированных на подконтрольной Украине территории, составляло 1,29 млн человек, или около 1 млн семей.
Согласно сообщению пресс-службы Минсоцполитики, государство выделило около 3,4 млрд грн для выплаты ежемесячной финансовой помощи вынужденным переселенцам из Крыма и Донбасса. Объем выплаченных из государственного бюджета средств, согласно опубликованным 3 июня данным, достиг 1,39 млрд грн.
По данным Минсоцполитики, 60% переселенцев – пенсионеры.