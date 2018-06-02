Путин переиграл свои мускулы

Тот факт, что российские самолеты время от времени нарушают воздушное пространство то Нидерландов, то Эстонии, то Латвии, то Турции «по ошибке», давно не является секретом. Более того, по некоторым фактам таких «ошибок» МИД Турции проводил беседы с российским послом. Дипломат уже не раз оправдывался, почему самолеты его страны, вместо Сирии, летают над Турцией.

По версии главнокомандующего ВКС России генерал-полковника Виктора Бондарева, один из инцидентов, произошедший в начале октября 2015 года, стал следствием неблагоприятной погоды – «была плотная облачность» - и противоракетный маневр летчика, из-за чего самолет «чуток забрался в турецкое небо».

В целом же, все страны, присоединившиеся к коллективной системе безопасности, долго терпели выходки россиян, время от времени поднимая в небо свою боевую авиацию для сопровождения российских боевых самолетов за пределы своих границ. Но после октябрьского происшествия Анкара пригрозила Москве «ответственностью за любые последствия, которые могут быть вызваны» в случае, если инцидент с нарушением воздушного пространства будет повторяться. В результате, в середине октября, после трех предупреждений, турецкие военные самолеты сбили неизвестный беспилотник в своем воздушном пространстве вблизи сирийской границы. А уже 24 ноября турецкий самолет F-16 на высоте 6 тысяч метров подбил неизвестный военный самолет, оказавшийся российским Су-24.

По информации Минобороны РФ, распространенной во вторник, самолет потерпел крушение на территории Сирии (в провинции Латакия). При этом, в российском оборонном ведомстве утверждали, что самолет не нарушал воздушной границы с Турцией. «Все время полета самолет находился исключительно над территорией Сирии. Это зафиксировано объективными средствами контроля», - говорилось в сообщении ведомства.

Вместе с тем, по информации турецких военных, которых цитируют западные СМИ, перед тем, как российский самолет СУ-24 был сбит, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства. Позже в информационном пространстве появилась аудиозапись этих предупреждений.

По словам экс-замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенанта Игоря Романенко, до вчерашнего дня не было случая, когда бы страна НАТО сбивала советский либо российский боевой самолет. «Подобные самолеты Советским союзом применялись в Афганистане. Россияне применяли его в первой и второй чеченских войнах. Тогда где-то три было сбито. Но чтобы страна НАТО сбивала либо советский, либо российский боевой самолет, такого не было», - рассказал он.

Эксперт напомнил, что Россия сама провоцировала ситуацию, поскольку на Ближнем востоке уже было несколько прецедентов с нарушением границ российской стороной. «В принципе, такие провокации осуществлялись россиянами по всему миру, и в Прибалтике, и в Средиземном море. Тут они за что боролись, на то и напоролись», - считает Романенко.

Реакция сторон

Изначально в Кремле достаточно вяло отреагировали на происшествие. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что до полного прояснения ситуации говорить об ухудшении отношений между Россией и Турцией преждевременно. «Было бы неправильно сейчас давать какие-то оценки, предположения, делать какие-то выводы до того, как мы обладаем всей полнотой картины», - отметил он.

По его словам, «есть смысл набраться терпения»: «Это действительно очень серьезное происшествие, но, опять же, не имея полной информации, что-либо говорить просто невозможно, и было бы неверно».

Немногим позже его шеф – Владимир Путин – был гораздо менее сдержан в оценке ситуации. По его словам, крушение российского Су-24 на сирийско-турецкой границе – удар, который «нам нанесли в спину сообщники террористов». «Турция нанесла удар по самолету РФ, несмотря на то, что Россия заключила с США соглашение о предотвращении таких инцидентов... Турция, вместо того, чтобы немедленно наладить контакт с РФ после инцидента с Су-24, обратилась к НАТО, будто это РФ сбила их самолет, а не они наш. Они что, хотят поставить НАТО на службу ИГИЛ?», - несколько истерично заявил он.

При этом, по мнению Путина, Су-24 был сбит ракетой «воздух-воздух», когда находился в одном километре от границы Турции, а упал за четыре километра.

Вторя своему лидеру, ситуацию прокомментировали и в Государственной думе РФ. Так, вице-спикер Николай Левичев заявил, что «в условиях, когда мировое сообщество начинает полноценную борьбу с терроризмом, рассадником которого стали занятые ИГИЛ территории Сирии, Турция проявляет солидарность с террористами и сбивает наш самолет над территорией Сирии». И даже провел параллели с «атакой на другой российский самолет в небе над Синаем». «Сейчас, когда очевидна связь Анкары с ИГИЛ, нам необходимо минимизировать угрозу для наших граждан в Турции. Для этого целесообразно прекратить авиасообщение с этой страной, эвакуировать находящихся там россиян», - ушел в дебри конспирологии российский политик.

В свою очередь, правительство Турции, являющейся членом НАТО, сразу после инцидента направило запрос о проведении внеочередного экстренного заседания Североатлантического альянса. Впрочем, реакция НАТО на происшествие была очевидна заранее. Еще месяц назад постпред США при этой организации Дуглас Льют, в частности, заявил, что, в случае нападения на Турцию, Альянс поддержит ее всеми доступными средствами. Однако, по его словам, с пролетом российских военных самолетов в своем воздушном пространстве, Турция может справиться самостоятельно. «Турецкие ВВС, в целом, способны защищать национальную безопасность», - подчеркнул он.

За действия Турции ответят… россияне

Первыми последствия этого инцидента уже традиционно почувствуют на себе граждане Российской Федерации. Во всяком случае, «наказать» Турцию за сбитый самолет в Кремле решили путем фактического запрета для своих туристов отдыхать в этой стране. Так, по словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, уровень террористической угрозы в Турции не меньше, чем в Египте. «Критическая масса террористических проявлений на турецкой территории, по нашей оценке, ничуть не меньше, чем в Египте. В этой связи, конечно, мы не рекомендуем нашим гражданам с туристическими целями или какими-либо иными в Турецкую Республику направляться на данном этапе», - сказал он.

Впрочем, по словам главы российского внешнеполитического ведомства, эта «рекомендация» для россиян была сделана «безотносительно того случая, который произошел сегодня».

Идею живо подхватили в Совете Федерации и в Госдуме. А пока безопасность российских граждан в Турции не закреплена законодательно, выполнять рекомендации МИД РФ взялись туроператоры. Тем более, накануне вечером соответствующее распоряжение выдал Ростуризм. «Оказание услуг по организации путешествий российских туристов в Турецкую Республику в условиях действия угрозы терроризма, по мнению Ростуризма, является грубым нарушением законодательства Российской Федерации и влечет за собой применение к виновным лицам мер юридической ответственности», - сказано в сообщении ведомства.

Чиновники рекомендовали туроператорам «приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг» в Турцию, в том числе через третьи страны. В результате, с 25 ноября продажи туристических путевок прекратили крупнейшие туроператоры России - TEZ Tour, «Натали Турс», Coral Travel, «Пегас Туристик»…

В защиту россиян от «коварной Турции» и турецких продуктов выступили в Россельхознадзоре, запретив ввоз в Россию шести партий куриного мяса из Турции (более 162 тонн). Официальная причина запрета – там обнаружены потенциально вредные бактерии. А с 1 декабря, Россельхознадзор ограничивает поставки мяса турецкой птицы. Та же продукция, которая была отправлена до этой даты, поставлена на усиленный лабораторный контроль, сообщают в российском ведомстве.

«То есть, Турцию решили наказать не уменьшением количества танкеров с нефтью, следующих через Босфор, не отказом от идеи строительства Южного потока, не отказом от строительства атомной электростанции… Российское правительство решает геополитические задачи за средства или за счет интересов простых граждан. И, нужно признать, граждане РФ того стоят», - считает бывший генконсул Украины в Стамбуле и Эдинбурге, глава правления фонда «Майдан иностранных дел» Богдан Яременко.

Геополитические последствия

В то же время, по его словам, инцидент с Су-24 подтолкнет к обострению ситуации между Турцией и Россией. «Я думаю, что эта ситуация наглядно свидетельствует и демонстрирует, насколько возможно сотрудничество с Россией вообще. РФ будет протестовать, требовать расследования, пытаться перекладывать вину на Турцию, но факт остается фактом - Турция неоднократно, на всех возможных уровнях, предупреждала о последствиях вторжения в ее воздушное пространство», - отмечает он.

По словам дипломата, нельзя полностью исключить того, что россияне подобным образом «тестировали» противовоздушную систему Турции, и она сделала все правильно, сбив самолет, вне зависимости от дальнейшей реакции на это России.

В свою очередь, военный эксперт, директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский напоминает, что Россия пытается собрать вокруг себя коалицию в Сирии. Более того, пытается показать свое доминирующее место в этой коалиции. А подобными провокационными действиями оценивает решительность других мировых игроков. «Такая позиция России показывает, что Путин не намерен никуда отступать или идти на какие-то уступки, и я бы на месте западных лидеров соответствующим образом выстраивал свою позицию. Если отступления нет, то и по санкциям отступления тоже быть не может», - подчеркнул он.

В свою очередь, Игорь Романенко отмечает, что инцидент с российским Су-24 может стать толчком для обновления алгоритма присутствия в Сирии.

Вместе с тем, эксперты считают, что, на сегодняшний день объективных поводов для обострения ситуации между Россией и НАТО нет, поскольку этот инцидент трудно расценивать в качестве нападения на страну-члена Альянса. «Возможно, российские боевые самолеты, истребители, станут менее нагло вести себя у турецкой линии границы», - говорит политолог Тарас Чорновил.

Украинский вопрос

«Позиция Украины заключается в том, что чем хуже России – тем лучше Украине, - уверен Игорь Романенко. – Конечно, не во всем, и не так категорично, но общий подход такой». В этой связи, чем глубже россияне увязнут на Ближнем востоке, тем меньше у Кремля будет возможностей и ресурсов на Донбассе, считает он.

Впрочем, эксперты соглашаются, что прямого влияния на ситуацию в Украине происшествие на турецко-сирийской границе не несет. «Влияние этого инцидента на ситуацию Украине будет опосредованным – мир еще раз убедится в том, насколько возможно сотрудничество с Россией, даже в тех вопросах, где ее, казалось бы, невозможно игнорировать», - убежден Богдан Яременко.

«После неоднократных предупреждений, вторжение российской авиации в воздушное пространство не прекращались, и поэтому F-16 заговорил на языке, который понимает Кремль. Потому что одно дело бомбить мирные сирийские города и убивать женщин и детей, другое дело - попробовать только приблизиться к воздушному пространству НАТО», - считает заместитель главы украинского парламента, бывший секретарь СНБО Андрей Парубий.

В нынешней ситуации, по его мнению, мир начал говорить с Кремлем на единственном понятном для него языке. По словам украинского политика, Украина давно предупреждала, что Россия понимает только язык силы, что «Кремль остановится только там, где его остановят». «Это сделали тысячи наших ребят на восточном фронте, дав по зубам оккупанту. К сожалению, ценой жизней лучших сынов Украины… Сегодня авиация страны НАТО сбила российский фронтовой бомбардировщик Су-24. Предупреждения закончились. История о «заблудился» не прошла», - считает он.

Это, по его словам, является лучшей иллюстрацией того, что «Украина должна быть в НАТО».

И в нынешней ситуации уже труднее представить – даже российским тележурналистам – что Запад обменяет Украину на кооперацию усилий с Россией на Ближнем востоке.

Константин Гончаров