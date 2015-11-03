Опрос: 74% россиян снова выбрали бы Путина президентом, на втором месте - Жириновский

Деятельность президента РФ Владимира Путина на своем посту положительно оценивают 85% россиян, пишет РИА Новости со ссылкой на данные опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

На вопрос о том, за кого бы вы проголосовали, если бы в следующее воскресенье были президентские выборы, 74% респондентов ответили, что выбрали бы кандидатуру Владимира Путина. На втором месте с внушительным отставанием оказался Владимир Жириновский (4%), третье место досталось Геннадию Зюганову (3%).

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По данным ФОМ, на вопрос социологов, как они оценивают деятельность президента на его посту, 85% опрошенных ответили, что Путин "хорошо выполняет свои обязанности".

Опрос проводился среди граждан РФ от 18 лет и старше 25 октября 2015 года в форме интервью по месту жительства. Количество субъектов РФ, населенных пунктов и респондентов, а также статпогрешность указаны в параметрах опроса у каждого вопроса.