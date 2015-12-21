На Донбассе находятся более 7,5 тысяч военнослужащих РФ - разведка

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил начальник управления ГУ разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

"Если брать те данные, которые есть в ГУР, кадровых военнослужащих ВС РФ, находящихся на территории Донецкой и Луганской областей, мы насчитываем около 7 тысяч 700. Это те, которые непосредственно входят в состав ВС РФ", - рассказал он.

При этом он уточнил, что это количество существенно не увеличивалось, оно остается постоянным, а передислокация, усиление, особенно в первом эшелоне, увеличивается в первом и втором армейских корпусах ВС РФ.

По данным ГУР, постоянно происходит перегруппировка войск, постоянно проводятся мероприятия оперативной подготовки, оперативной боевой подготовки с выходом войск на полигоны, проведение стрельб. Таким образом, продолжается повседневная боевая подготовка и подготовка подразделений ВС РФ к, возможно, возобновлению боевых действий на территории Украины.

Читайте такжеТеррористы тайно размещают на Славянском направлении "отведенное" вооружение – разведка

"Непосредственной угрозы на сегодняшний день нет. Но признаки есть, что ВС РФ, боевые подразделения 1-го, 2-го АК, осуществляют подготовку, и такая подготовка плановая. Обстановка остается сложной (в АТО). Противник продолжает обстреливать позиции украинских силовых структур. За последние сутки, по данным ГУР, было совершено 57 обстрелов. Кроме того, продолжается наращивание боеприпасов, горюче-смазочных материалов, прибывающих из РФ", - информировал он.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря, на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН по поводу ввода российских кадровых военных на Донбасс, Путин признал, что Россия отправила на восток Украины людей для "решения определенных вопросов, в частности в военной сфере".

Читайте такжеВ Донецке российские спецслужбы вербовали наемников для переброски в Сирию - разведка

"Мы никогда не говорили, что там нет людей, которые занимаются там решением определенных вопросов, в частности в военной сфере, но это не означает, что там присутствуют регулярные российские войска. Почувствуйте разницу", - сказал Путин.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко заявил, что Путин впервые публично подтвердил наличие российских войск на Донбассе.