На Донбасс вторгся 48-й российский "гумконвой" - с "новогодними подарками"

Как сообщили в МЧС РФ, одна часть колонны из более 100 автомобилей пересекла границу на пункте пропуска «Донецк», вторая – в пункте «Матвеев Курган».

Утверждается, что в автомобилях находится свыше 1000 тонн грузов. «Основная масса» груза – этом продукты питания, предметы первой необходимости, медикаменты и учебная литература

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Кроме того, везутся якобы новогодние подарки для детей и пожилых людей.

Данный «гумконвой» стал уже 48-м.

Как сообщал УНИАН, украинская сторона неоднократно подчеркивала, что все подобные грузы из России, которые Москва называет «гуманитарными», перемещались на территорию Украины незаконно, без согласия правительства, с нарушением национального законодательства и общепринятой международной практики.

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