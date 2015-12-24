На Донбасс вторгся 48-й российский "гумконвой" - с "новогодними подарками"
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям России заявили о вхождении на Донбасс очередного так называемого «гуманитарного конвоя».
Как сообщили в МЧС РФ, одна часть колонны из более 100 автомобилей пересекла границу на пункте пропуска «Донецк», вторая – в пункте «Матвеев Курган».
Утверждается, что в автомобилях находится свыше 1000 тонн грузов. «Основная масса» груза – этом продукты питания, предметы первой необходимости, медикаменты и учебная литература
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Кроме того, везутся якобы новогодние подарки для детей и пожилых людей.
Данный «гумконвой» стал уже 48-м.
Как сообщал УНИАН, украинская сторона неоднократно подчеркивала, что все подобные грузы из России, которые Москва называет «гуманитарными», перемещались на территорию Украины незаконно, без согласия правительства, с нарушением национального законодательства и общепринятой международной практики.
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