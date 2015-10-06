Санкции Евросоюза остаются в силе для 17 экс-чиновников Украины еще на полгода - ГПУ

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

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В ГПУ напомнили, что решением Совета Европейского Союза от 5 октября № 2015/1777 продлено применение ограничительных мер (санкций) для народного депутата Украины Сергея Клюева до 6 марта 2016 года. "Это стало возможным в результате последовательной позиции Генеральной прокуратуры Украины и обеспечения надлежащего сотрудничества с соответствующими подразделениями ЕС", - говорится в сообщении. Генпрокуратура 4 июня 2015 года сообщила Клюеву о подозрении в совершении хищения государственного имущества, что является основанием для применения санкций ЕС.

Решение Совета Евросоюза опубликовано в Официальном вестнике ЕС и вступает в силу сегодня.

"Таким образом, в настоящее время по всем 17 бывшим высокопоставленным должностным лицам и связанным с ними лицам, которые находятся в санкционном списке ЕС, применение санкций продлено до 06.03.2016 года", - подчеркивается в сообщении.