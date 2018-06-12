«Верный солдат» Януковича

Все самоубийства экс-регионалов, условно, объединяет несколько факторов, главный из которых – они слишком много знали. К примеру, Чечетов был в курсе скандальных приватизационных процессов, Мельник мог рассказать много интересного о бизнес-схемах, а Пеклушенко, якобы, скрывал имя настоящего инициатора разгона запорожского Евромайдана.

Впрочем, смерть экс-губернатора Запорожской области Александра Пеклушенко стала еще и вторым громким происшествием с участием высокопоставленного руководителя в регионе. Так, 25 февраля в собственном доме был обнаружен повешенным мэр Мелитополя Сергей Вальтер. На момент гибели Вальтер находился под следствием. Ему инкриминировалось совершение ряда тяжких преступлений: получении денежных средств в качестве взяток от руководителей предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки в г. Мелитополе, на сумму свыше 1,5 млн грн., легализации денежных средств, полученных незаконным путем, служебный подлог и ряд других преступлений, совершенных в составе организованной преступной группы.

Разные мнения, общие версии

Экс-глава Запорожской ОГА Александр Пеклушенко также был найден мертвым в своем доме в элитном поселке Солнечное. Около часа дня 12 марта, в полуподвальном помещении, использовавшемся в качестве домашнего спортзала, бывшего чиновника с огнестрельным ранением шеи обнаружила домработница, которая и обратилась в милицию.

По словам сотрудников правоохранительных органов, работавших на месте происшествия, никаких оснований предполагать, что произошедшее не самоубийство, нет. «Причиной смерти стало огнестрельное ранение из охотничьего ружья в область горла – нижней челюсти. Это «классическая картина» для самоубийств с помощью такого неудобного для этих целей оружия: застрелиться из ружья иначе как «под подбородок» достаточно проблематично. Оружие, из которого был произведен смертельный выстрел, было официально зарегистрировано на Александра Пеклушенко и находилось в непосредственной близости от его тела», - рассказали УНИАН в милиции.

Уголовное дело, открытое по факту происшествия, внесено в ЕРДР с квалификацией по ст. 115 УК Украины – «умышленное убийство». Впрочем, следствие рассматривает еще две версии – доведение до самоубийства и, как основную, самоубийство. «Так делают всегда, чтобы были юридические основания для проведения следственно-оперативных действий и экспертиз, которые, в случае неприродной смерти, проводить необходимо. Это всегда делается для того, чтобы исключить все возможные «нюансы», - объясняют в правоохранительных органах.

Однако какие именно экспертизы будут проводиться и как много времени это займет, следователи пока не сообщают.

Как бы там ни было, у запорожцев смерть экс-главы ОГА вызвала неоднозначную реакцию. Одни вспоминают Пеклушенко добрыми словами за проведенные в период его губернаторства ремонт областной филармонии, создание на базе 5-го запорожского роддома перинатального центра и попытку возродить единственный в Запорожье Дворец спорта с ледовой ареной. Другие озвучивают размеры «откатов», которые якобы платились за подряды от структур Запорожской ОГА, а также разнузданное поведение его сына. Напомним, в августе 2011 года (накануне назначения Пеклушенко губернатором Запорожской области), сын народного депутата от Партии регионов жестоко избил девушку в одном из запорожских кафе. Но и сам Егор Пеклушенко, и его отец, причастность к инциденту отрицали. Их версия произошедшего сводилась к тому, что кто-то, разузнав о намерениях Пеклушенко-старшего баллотироваться на парламентских выборах 2012 года, развернул против него «грязную кампанию».

Запорожцы вспоминают покойному ситуацию с кровавым разгоном «титушками» и силовиками (по инструкциям самого Пеклушенко) запорожского Евромайдана. Достоверность обвинений, высказываемых жителями города в адрес Пеклушенко, должен был подтвердить или опровергнуть районный суд Кировограда. Дело экс-губернатора Пеклушенко и председателя Запорожского облсовета Межейко, обвиняемых в организации разгона запорожского Евромайдана по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 294 УК Украины – «Организация массовых беспорядков, повлекшая гибель людей или другие тяжкие последствия» - должно было рассматриваться в мае текущего года. «Возможно, причиной самоубийства Пеклушенко могло быть нежелание нести уголовную ответственность за незаконный разгон Евромайдана в январе-феврале 2014 года», - заявил 12 марта член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко.

В то же время, запорожский новостной портал Z-city сообщает, что перед смертью Пеклушенко находился в депрессии из-за тяжелой болезни. По данным местных СМИ, у экс-губернатора диагностировали тяжелое заболевание, предположительно, онкологию. Впрочем, в сентябре прошлого года Комитет общественного контроля за действиями власти предложил создать медицинскую комиссию, чтобы проверить состояние здоровья Пеклушенко. Активисты заподозрили, что с экс-губернатором все в порядке, но, спекулируя на теме здоровья, он пытается затянуть уголовный процесс против себя.

Поощрение за верность

Александр Пеклушенко, уроженец Запорожья, в целом имеет интересную биографию. Несмотря на то, что первое высшее образование в Запорожском филиале Донецкого института советской торговли по специальности экономист он получил только в 1987 году (по другим данным – в 1982-м), руководящие должности занимал задолго до этого. Так, в 1976-1977 годах Пеклушенко работал заместителем директора рознично-торгового предприятия Запорожского облпотребсоюза. Следующие четыре года, до 1981 г. был заведующим филиалом комплексного питания, директором Комбината питания в Запорожье. После этого год возглавлял правление Пологовского районного потребительского общества Запорожского облпотребсоюза, а с 1982 по 1986 годы был еще и инструктором Запорожского областного комитета КПУ. Начиная с 1986 года по 2002 год работал главой правления Запорожского облпотребсоюза. Также в 2002-м получил второе высшее образование, закончив Гуманитарный университет «Запорожский институт государственного и муниципального управления» по специальности юрист.

Политическая карьера Александра Пеклушенко началась с должности главы Запорожского регионального отделения Либеральной партии Украины в 1998 году. Но первая попытка попасть в парламент от избирательного блока «Партия работы и Либеральная партия – вместе!» не увенчалась успехом. По некоторым данным, именно тогда Пеклушенко познакомился с Виктором Януковичем.

Впрочем, попасть в Верховную Раду Александру Пеклушенко удалось только через 4 года, в 2002 году, по мажоритарному округу в Запорожье как кандидату от блока «За единую Украину», лояльного президенту Леониду Кучме. Блок возглавил глава администрации Кучмы Владимир Литвин, а вторую позицию избирательного списка занимал вице-премьер Анатолий Кинах. Впрочем, спустя месяц после вступления в депутатские полномочия, Александр Пеклушенко перешел во фракцию Регионы Украины, лидером которой был Виктор Янукович.

В следующих двух созывах парламента Пеклушенко уже появлялся в качестве депутата от Партии регионов, которая ранее входила в блок «За единую Украину» и был членом президиума политсовета партии. В шестом созыве Верховной Рады уже занимал пост заместителя председателя фракции, стал замглавы бюджетного комитета Верховной Рады, а позже возглавил парламентский комитет по вопросам финансов и банковской деятельности.

Собственно, за это время Александр Пеклушенко тесно вошел в орбиту Виктора Януковича, и в 2004 году депутат-регионал уже был доверенным лицом кандидата в президенты Януковича по территориальному избирательному округу № 84 Запорожской области. После проигрыша, вассал не бросил своего сеньора, чем, видимо, и заслужил особое расположение, когда Виктор Федорович вернулся в высокие властные коридоры.

Впрочем, не обходил вниманием запорожского регионала и президент Виктор Ющенко. В конце 2009 года он присвоил Александру Пеклушенко звание заслуженного экономиста Украины. Учитывая, что происходило это накануне президентских выборов 2010 года, где ключевыми претендентами на пост главы государства были яростные оппоненты Виктор Янукович и Юлия Тимошенко, такой ход Ющенко БЮТовцы обозвали «политической взяткой»: «Президент Ющенко на волне борьбы с Тимошенко раздает награды всем ее оппонентам».

Собственно, подозрения «бютовцев» были небезосновательны. В некотором смысле, их подтверждает анекдот, которым часто любил «поделиться» народный депутат от ПР Александр Пеклушенко: «Летят Янукович и Ющенко в самолете. И решили скоротать время – сыграть в подкидного. Договорились: проигравший должен выполнить одно из двух желаний победителя – на выбор. Ющенко проиграл. Янукович говорит: «Выбирайте: прыгайте с самолета без парашюта, или назначайте Юлю премьером». Ющенко пошел прыгать с самолета без парашюта. Балога ему кричит: «Виктор Андреевич, что вы делаете! Мы же на высоте 10 тысяч метров!». Ющенко в ответ: «Виктор, я выбрал самый безопасный вариант для себя и для страны»…

Эра Януковича

После победы на выборах-2010 Виктора Януковича, у Пеклушенко начался новый успешный виток в карьере. В ноябре 2011 года он был назначен главой Запорожской ОГА, возглавил областную организацию Партии регионов, стал дружен со «смотрящим» Запорожской области Евгением Анисимовым (одним из спонсоров ПР), и не сдал депутатский мандат. По его собственным словам, с партбилетом Партии регионов он «жил, живет и умрет». Собственно, Янукович старался не обращать внимания на такие мелочи, как совместительство должностей депутата и губернатора Пеклушенко. В свою очередь, глава ОГА получил возможность постоянно спекулировать на этой теме, то «подогревая» общество слухами о возможности своей скорой отставки, то приветствуя визиты президента Януковича, «дорогого гостя», в качестве настоящего хозяина региона, полностью подконтрольного и лояльного главе государства. Естественно, не без участия губернатора. Одной из ключевых тем для «бравады» Пеклушенко была зарплата. «Я не получаю зарплату в облгосадминистрации. Я получаю зарплату как народный депутат Украины», - любил отметить он и всегда добавлял, что совместителем является не по собственной воле. Просто, Верховная Рада не удовлетворила его просьбу о досрочном прекращении депутатских полномочий.

Знаменитым на всю страну Александр Пеклушенко стал после разгона запорожского Евромайдана 26 января 2014 года. В тот день около 8 тысяч человек собрались под стенами обладминистрации с требованием отставки губернатора. Попасть в здание у активистов не было ни малейшего шанса, так как помещение было оцеплено плотным «живым щитом» правоохранителей в полной боевой экипировке. Несколько часов на морозе под стенами администрации и митингующие начали расходиться. На площади осталось около тысячи человек. На них-то и напали около 200 «титушек» - в спортивных костюмах с белыми повязками на рукавах и в масках, скрывающих лица. «Спортсмены» били евромайдановцев битами, без разбора. К избиению присоединились и представители правоохранительных органов…

На следующий день местные медики заявили, что пострадал 21 человек. Но, несмотря на массу свидетелей жестокого разгона с применением силы со стороны правоохранителей, губернатор Пеклушенко этот факт отрицал, настаивая, что Евромайдан разогнали «неизвестные» в спортивных костюмах.

Даже когда в феврале 2014 года президент позорно сбежал, его вассал не покинул свой губернаторский пост. Не зря же ранее Александр Пеклушенко заявлял, что навсегда останется «верным солдатом» Януковича.